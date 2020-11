SC Cambuur overleeft bijzonder moeizame exercitie op De Herdgang

SC Cambuur heeft maandagavond een moeizame overwinning geboekt op Jong PSV. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie speelde geen overtuigende wedstrijd op sportpark De Herdgang, maar won met 0-1 dankzij een doelpunt van Issa Kallon in de tweede helft. Cambuur heeft nu 34 punten verzameld uit 14 duels; nummer twee Almere City staat op 31 punten uit evenveel optredens. PSV is terug te vinden op de veertiende plaats.

Cambuur gold als de grote favoriet in Eindhoven, maar de beloften van PSV hielden zich lange tijd verdienstelijk staande. In de eerste helft kreeg PSV de eerste serieuze kans om de score te openen. Na twee minuten ontsnapte Yorbe Vertessen aan buitenspel, maar de spits wist de bal met een stift niet tussen te palen te krijgen. Kort daarna vloog een inzet van Kristofer Kristinsson naast en moest doelman Sonny Stevens redding brengen op een schot van Joël Piroe.

Na de moeizame openingsfase kwam Cambuur iets beter in de wedstrijd, maar PSV bleef de meest dreigende partij. Namens Cambuur schoot Giovanni Korte rakelings voorlangs; PSV werd dreigend via Cheick Touré, wiens poging werd gekeerd door Stevens, en in de blessuretijd van het eerste bedrijf via een geblokkeerd schot van Piroe. Ook in de tweede helft waren de kansen schaars voor Cambuur, maar toch openden de Friezen twintig minuten voor tijd de score.

Cambuur nam de bal over op het middenveld en via Mitchel Paulissen werd Kallon bereikt. De invaller had veel ruimte, trok in het strafschopgebied naar binnen en rondde beheerst af met de binnenkant van de voet. Na het doelpunt verkreeg de ploeg van Henk de Jong meer controle en held men de voorsprong vast. Kallon was vrijdag als invaller ook al trefzeker tegen FC Den Bosch (3-1). In oktober en november miste hij vijf wedstrijden door blessureleed, waardoor Kallon dit seizoen tien keer in actie kwam. Hij scoorde zevenmaal.