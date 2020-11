6-0 afgang tegen Spanje kost Löw niet de kop als bondscoach van Duitsland

Joachim Löw hoeft niet te vrezen voor zijn baan als bondscoach van Duitsland. Het bestuur van de voetbalbond heeft maandag in een telefonische vergadering besloten dat er nog steeds voldoende draagvlak is voor de keuzeheer, die onder druk kwam te staan na de recente 6-0 nederlaag van die Mannschaft tegen Spanje. Löw is sinds het WK van 2006 in eigen land de bondscoach van de viervoudig wereldkampioen.

Het bestuur van de Duitse voetbalbond kreeg van de presidentiële commissie én teammanager Oliver Bierhoff het advies om gewoon door te gaan met Löw. Bierhoff sprak maandagochtend samen met leden van voornoemde commissie in Frankfurt met de Duitse bondscoach over de toekomst van de nationale ploeg. Er waren na het echec in Spanje zorgen ontstaan met het oog op het EK van volgend jaar zomer, maar beide partijen zien voldoende perspectief om de samenwerking een vervolg te geven. Löw verricht nog steeds goed werk en ook zijn band met spelers en trainers is nog steeds goed, zo klinkt het. Eén slechte wedstrijd doet daar volgens de DfB geen afbreuk aan.

Das #DFB-Präsidium hat heute einvernehmlich festgehalten, den eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam fortzusetzen.



Alle Infos:

?? https://t.co/WMf0d8E6gu pic.twitter.com/ISes8BDEzM — DFB (Verband) (@DFB) November 30, 2020

De Duitse bond is tevreden over de recente prestaties van Löw als bondscoach. Naast kwalificatie voor het EK werd een plaats in groep A van de Nations League veiliggesteld. Daarnaast zit Duitsland in pot 1 wat betreft de loting voor het WK in Qatar van 2022. Mocht Löw inderdaad met de Duitse ploeg naar het EK gaan, dan wordt dat zijn zevende eindtoernooi als bondscoach. ZIjn grootste succes kwam in 2014, toen Duitsland voor de vierde maal in de geschiedenis de wereldtitel veroverde.