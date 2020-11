Rampjaar Hazard bij Real voedt speculaties: ‘Is ieder mens onderhevig aan’

Eden Hazard is vanwege blessureleed wederom enige tijd uitgeschakeld. Real Madrid meldt maandag dat de Belgische vleugelaanvaller een bovenbeenblessure heeft overgehouden aan het thuisduel met Deportivo Alavés (1-2) van afgelopen zaterdag. In Spanje leeft de verwachting dat Hazard door de nieuwe kwetsuur niet op tijd fit is voor de derby met Atlético Madrid op 12 december.

Hazard mist sowieso het uitduel met Shakhtar Donetsk in de groepsfase van de Champions League, een duel dat voor dinsdagavond op het programma staat. Daarnaast staan ook de wedstrijden tegen Sevilla (5 december) en Borussia Mönchengladbach (9 december) op de tocht. De aanwinst van honderd miljoen euro viel in het treffen met Alavés al binnen een halfuur uit. Het is de zoveelste tegenvaller in Madrid voor Hazard, die net hersteld was van corona en weer kon spelen voor de Koninklijke.

In het slechtste geval komt Hazard in 2020 helemaal niet meer in actie voor Real. Ondertussen wordt volop gespeculeerd over het aanhoudende blessureleed van de buitenspeler in Madrid. De Belgische bondsarts Kris Van Crombrugge denkt dat stress Hazard extra vatbaar maakt voor blessures. "In Madrid hebben ze hoge verwachtingen. Eden gaat er uitwendig wel speels en spontaan mee om, maar ieder mens is onderhevig aan bepaalde stress", benadrukt de medisch specialist in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Die mentale stress kan zich vertalen in de spieren. Ik denk dat de basistonus van de spier bij hem momenteel wat hoger is, waardoor Hazard iets blessuregevoeliger wordt."

Dubbel drama voor Real Madrid: thuisnederlaag en blessure Hazard

De vleugelaanvaller is alweer tegen een blessure aangelopen in Spanje. Lees artikel

Na drie opeenvolgende optredens in het shirt van Real keert Hazard dus voor de zoveelste keer terug in de ziekenboeg van de Spaanse kampioen. "Ik dacht terug de oude Eden Hazard te zien, die topfit is, die iedereen blij en gelukkig maakt. Een streling voor het oog. Maar het beeld gisteren (zaterdag, red.) was toch weer een trieste zaak", verzucht Van Crombrugge, die denkt dat Hazard teveel bewijsdrang heeft. "Eden zegt regelmatig: ‘Ik wil mijn best doen voor mijn supporters, voor Martinez, voor Zidane...’ Hij wil altijd speelklaar zijn, dus hij legt zichzelf die druk een beetje op. Uitwendig is dat niet zichtbaar, maar hij is ook een maar een mens, een goed mens. Eden wil voor iedereen het beste en het maximale uit zijn lichaam halen. Ik denk dat hij daar over de limiet gaat, dat hij z'n lichaam iets te veel forceert om die topprestatie te leveren."

Hazard is sinds zijn komst naar Real medio 2019 al negen keer tegen een blessure aangelopen. In totaal miste de 29-jarige vleugelaanvaller in de afgelopen anderhalf jaar 36 wedstrijden van de Madrileense grootmacht wegens uiteenlopende kwetsuren. Qua duels staat de teller voor Hazard pas op 28 duels, met drie doelpunten en zeven assists als resultaat.