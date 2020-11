Balans voor Thomas Lam nu al op zeven wedstrijden schorsing in Eredivisie

Thomas Lam is voor vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst wegens zijn slaande beweging richting Giorgos Giakoumakis in de wedstrijd tussen VVV-Venlo en PEC Zwolle (2-2) van zaterdagavond. De verdediger van PEC Zwolle is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB, waardoor het voetbaljaar 2020 er voor hem bijna op zit.

Lam werd diep in de blessuretijd met een rode kaart van het veld gestuurd door arbiter Rob Dieperink. Het was alweer zijn derde rode kaart in het kalenderjaar 2020. De 26-jarige centrumverdediger maakte in een poging los te komen een slaande beweging naar Giakoumakis en wordt daar nu voor geschorst. Het door PEC Zwolle en Lam geaccepteerde schikkingsvoorstel omvat een voorwaardelijke straf die nog openstond.

In september werd Lam al geschorst voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Hij trapte in de uitwedstrijd tegen AZ (1-1) na richting Ferdy Druijf en miste daardoor de duels met Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en PSV. Nu zal hij ontbreken tegen Vitesse, Ajax, Excelsior en FC Emmen. Op 23 december, in de laatste wedstrijd van 2020, kan hij op bezoek bij ADO Den Haag zijn rentree maken in de Eredivisie.

Als de winterstop aanbreekt, zal PEC vijftien wedstrijden hebben gespeeld, waarvan Lam er zeven miste door een schorsing. Hij vormt bij PEC een centraal duo met Sam Kersten en werd tijdens zijn vorige schorsing afgelost door Bram van Polen. De clubicoon is momenteel echter geblesseerd en daarom droeg Lam tegen VVV de aanvoerdersband.