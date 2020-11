Jürgen Klopp bevestigt nieuwe afwezige voor wedstrijd tegen Ajax

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan dinsdagavond voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax geen beroep doen op James Milner. De middenvelder liep afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-1) een hamstringblessure op en Klopp bevestigt dat Milner niet inzetbaar is tegen de Amsterdammers. Jordan Henderson is wél van de partij op Anfield, waar Ajax overigens los van de langdurig geblesseerde Mohammed Kudus over een complete selectie kan beschikken.

Klopp vertelt dat Milner out is voor het duel met Ajax, evenals Thiago Alcântara, Trent Alezander-Arnold, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri. “Ze komen steeds dichterbij hun terugkeer. Met Naby moeten we dat nog checken, maar ze zullen niet fit zijn voor Ajax. Het ziet er bij Trent goed uit. Niemand heeft me groen licht gegeven om hem vanavond al mee te laten trainen met de groep. Hij volgt zijn hersteltraining al buiten, dat ziet er al heel goed uit. Van wat ik vandaag gezien heb, gaat het niet lang meer duren met Trent.”

Ajax ontvangt driedubbele meevaller in aanloop naar clash met Liverpool

De personele situatie bij Ajax is een stuk rooskleuriger dan die bij Liverpool. Lees artikel

“Na Everton bleek Thiago een vervelende blessure te hebben opgelopen. Hij traint af en toe mee, maar op dit moment niet. De blessure heeft een zware impact gehad op zijn knie en hij moet nog een aantal stappen zetten om fit te worden, dat zal nog weken duren”, gaat Klopp verder over Thiago, die net als Virgil van Dijk geblesseerd raakte in het duel met Everton (2-2) in oktober. Van Dijk en Joe Gomez zijn nog maanden uit de roulatie. “Gezien de omstandigheden gaat het goed met Van Dijk, we hebben uiteraard contact.”

“Ik heb niet genoeg spelers om een bepaalde competitie prioriteit te geven. Afgelopen zaterdag speelden simpelweg de fitste spelers, dat zal dinsdag opnieuw het geval zijn. Het is geen ideale situatie, maar we moeten er mee dealen. Zolang ik elf spelers kan opstellen, zullen we alles geven. Dat is nog altijd het geval”, benadrukt de manager van Liverpool. Hij krijgt vervolgens de vraag of hij de vele blessuregevallen kan verklaren door de drukke voetbalkalender.

“Ja, maar niet alleen dat”, antwoordt Klopp. “Het is hoe het is. We hebben ook blessures gehad die veroorzaakt werden door de tegenstander, voornamelijk in de wedstrijd tegen Everton. Daar begon het. Want als een speler geblesseerd raakt voor een langere periode, moet een andere speler die er misschien nog niet klaar voor is vaker spelen. De ene blessure leidt zo tot een andere blessure. Aan die situatie is niets meer te veranderen, we moeten ermee dealen.”

Het duel met Ajax kan de situatie in Groep D van de Champions League doen kantelen. Indien Liverpool vorige week gewonnen had van Atalanta (dat met 0-2 won op Anfield), waren the Reds al zeker geweest van overwintering in het miljardenbal. Liverpool heeft nog altijd de leiding in de poule met negen punten, maar wordt op twee punten gevolgd door Ajax én Atalanta. “Het is duidelijk dat Ajax een goed team is. Ze vliegen door de competitie, staan bovenaan en boeken grote overwinningen. Er komen spelers terug. Dus ja, ik verwacht een spannende wedstrijd. "Drie punten zouden fantastisch zijn. Het zou ons enorm helpen. Het is een belangrijke wedstrijd tegen een goed team. Dat is ook hoe we deze wedstrijd benaderen."