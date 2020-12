Brobbey noemt droomcompetitie: ‘Daar zou ik het beste tot mijn recht komen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Brian Brobbey, die zich bij Jong Ajax klaarstoomt voor een internationale doorbraak.

Door Thijs Verhaar

Als je Brobbey op de man af vraagt of hij dit seizoen liever topscorer wordt van de Keuken Kampioen Divisie of liever tien wedstrijden mee mag doen bij het eerste, kiest hij zonder te twijfelen voor een kans in de hoofdmacht. Toch noemt hij zijn tijd bij Jong Ajax ‘heel leerzaam’ en zolang hij er wekelijks speelt, wil hij scoren ook. De achttienjarige spits leeft voor het maken van doelpunten sinds hij zich in de F-jes bij de Amsterdammers aansloot en werd topscorer van alle jeugdelftallen. Daarnaast schoot hij Oranje Onder-17 in 2018 én 2019 naar de Europese titel, dus snapt hij goed dat mensen veel van hem verwachten nu zijn stap naar het eerste elftal steeds dichterbij komt.

“Ik voel zeker druk om te presteren, maar zo werkt het nu eenmaal bij Ajax. Gelukkig kan ik er goed mee omgaan”, verzekert Brobbey, die al op zijn zestiende toetrad tot de selectie van Jong Ajax. Daar wordt hij stapje voor stapje opgetraind in de hoop dat hij later de rol van vaste eerste spits bij de hoofdmacht op zich kan nemen. Op dit moment pendelt hij heen en weer tussen beide elftallen. “Bij Jong Ajax sta ik op acht goals dit seizoen en bij het eerste heb ik meteen gescoord in mijn debuutwedstrijd”, somt de spits zijn statistieken op. “Ik zie dat als een bevestiging dat ik op de goede weg ben en werk er keihard aan om mezelf zo snel mogelijk verder te ontwikkelen.”

Trainer Erik ten Hag gunde Brobbey tot nu toe een keer speelminuten in de Eredivisie en nam hem dit seizoen al drie keer mee als bankzitter in de Champions League.

In het geval van Brobbey betekent dat dat hij vooral conditioneel sterker moet worden, want qua techniek en spelinzicht zit het allemaal wel snor bij de geboren Amsterdammer. “In mijn eerste jaar bij Jong Ajax had ik tijdens elke wedstrijd kramp. Nu gaat dat gelukkig een stuk beter”, aldus de spits. Hij kreeg deze zomer publiekelijk van hoofdtrainer Erik ten Hag te horen dat hij aan zijn uithoudingsvermogen moest werken voordat hij een kans bij de hoofdmacht zou krijgen en Brobbey heeft die boodschap aangegrepen om nog veel harder te werken. “Dat voelde ik zelf natuurlijk ook en Mitchell van der Gaag heeft me bij Jong Ajax laten zien hoe ik het aan kon pakken. Hij is sowieso heel belangrijk voor me omdat ik heel goed met hem kan praten.”

Ook steekt Brobbey veel op van de gesprekken die hij met de oudere selectieleden van Ajax heeft. Hij noemt daarin spelers als Davy Klaassen, captain Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar, met wie hij wedstrijdbeelden analyseert. “Hij kijkt vaak met Lassina (Traoré, red.) en mij naar beelden”, legt Brobbey uit. De 37-jarige routinier werpt zich op als een mentor voor de jonge spitsen, waarvan de negentienjarige Traoré op dit moment de voorkeur krijgt in het eerste elftal. “Lassina is ook gewoon goed bezig, maar ik ga er vanuit dat ik mijn kansen ga krijgen als ik mijn ding blijf doen. De trainers zeggen dat ik goed bezig ben en ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben als het zover is.”

In zijn debuutwedstrijd voor Ajax I scoorde Brobbey als spits direct zijn eerste goal, waardoor hij in een fraai rijtje komt met namen als wijlen Johan Cruijff, Marco van Basten en Patrick Kluivert.

Brobbey is met zijn imposante fysiek uitstekend in staat om een bal vast te houden en geeft aan dat hij vooral goed is met zijn rug naar de goal. “Ik kan er dus voor zorgen dat de rest van het team voorin aan kan sluiten en ben daarnaast ook gevaarlijk in de diepte”, analyseert de spits zijn kwaliteiten, waarmee hij voldoet aan vrijwel alle eisen die gelden voor een ‘echte Ajax-spits’. “Wel moet ik nog werken aan mijn kopballen en ik wil graag handiger worden in de kleine ruimtes. Dat kan nog beter, maar ook nu kan ik mijn eigen kansen creëren en afmaken”, vat Brobbey samen. “Ik moet het de coaches zo moeilijk mogelijk maken en dan is het aan hen om te beslissen wie er speelt. Ik ben daarom heel blij dat ik in mijn debuutwedstrijd heb gescoord bij het eerste.”

Brobbey mocht op 31 oktober invallen tegen Fortuna Sittard en scoorde toen na acht minuten met een intikker. “Voor aanvang van dat duel was ik wel heel zenuwachtig, dus het was een grote opluchting dat ik mezelf meteen kon laten zien. Het zorgt ervoor dat ik nu vrijer kan zijn in mijn hoofd”, aldus de spits, die daarna weer met succes drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie afwerkte. Tegen Cambuur was hij belangrijk met een assist en tegen FC Den Bosch wist hij binnen zeven minuten twee keer te scoren, hetgeen hem ook tegen FC Dordrecht eenmaal lukte. “Uiteindelijk hoop ik dat we met Jong Ajax kampioen kunnen worden en het zou ook mooi zijn om een bijdrage te leveren aan de titel met het eerste. Misschien kan ik daar ook nog wat meer goaltjes meepikken”, klinkt het hoopvol.

De aanvaller wil niets liever dan diverse prijzen winnen met de Amsterdammers, die hij de afgelopen jaren al meermalen had kunnen verruilen voor de Europese elite. Eerst een topspits worden bij Ajax is echter altijd zijn motto geweest en precies om die reden is hij nog steeds heilig van plan om zijn aflopende contract te verlengen. “Dat laat ik volledig aan mijn zaakwaarnemer over, maar voor zover ik weet gaat het zeker de goede kant op. Ik weet dat mensen wel eens denken dat Mino Raiola spelers zo veel mogelijk transfers laat maken, maar uiteindelijk is het bij hem altijd de speler die beslist. Ik ken hem en zijn medewerkers als hele fijne mensen die mij zo goed mogelijk begeleiden. Dat nieuwe contract bij Ajax gaat er dus gewoon komen”, aldus Brobbey.

In zijn laatste negen wedstrijden voor Jong Ajax was Brobbey goed voor acht treffers en twee assists.

Toch is het bijna onvermijdelijk dat er een tijd zal komen waarop de jonge spits zijn vleugels uit gaat slaan naar het buitenland en op dat moment lijken vooral Duitse clubs zich te mogen verheugen. “Engeland, Spanje en Duitsland vind ik allemaal mooie competities, maar in de Bundesliga denk ik met mijn spel het beste tot mijn recht te komen”, verklaart de spits. “Ook krijgen talenten daar net als bij Ajax echt de kans om zichzelf te bewijzen. In Engeland zie je bijvoorbeeld veel sneller dat er weer een nieuwe speler wordt gekocht als het even niet loopt”, weet Brobbey, die geen termijn wil noemen wanneer hij een volgende stap wil maken. “We zullen wel zien hoe het loopt.”

Hetzelfde antwoord geeft hij als het gaat over zijn beoogde interlandcarrière. De jeugdinternational van Oranje mag namelijk ook uitkomen voor Ghana en had vorig jaar al eens contact met de bondscoach van het Afrikaanse land. “Dat klopt, maar hij is alweer ontslagen”, aldus Brobbey. “Inmiddels zit er een nieuwe bondscoach en hij heeft me ook wel eens een berichtje gestuurd, maar het is afwachten. Ik ben op dit moment speler van Oranje Onder-19 en later zie ik wel wat mijn definitieve keuze wordt als het zover is. Nu hoef ik er nog niet serieus over na te denken”, besluit de spits, die aanstekelijk hard lacht als tot slot zijn bijnaam Brobbeast ter sprake komt. “Mooi verzonnen toch? Binnen de selectie noemen ze me wel gewoon Brobbey of of Brian, maar ik vind het heel leuk dat de fans het voor mij hebben bedacht. Ze zien dus iets in mij en ik ga er alles aan doen om te zorgen dat ik hen trots kan maken.”

Naam: Brian Brobbey

Geboortedatum: 1 februari 2002

Club: (Jong) Ajax

Positie: spits

Sterke punten: balvastheid, snelheid, killersinstinct

