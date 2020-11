TOTO's tips: Lassina Traoré verleent slechts één speler van Ajax voorrang

Het zal voor Ajax soms best lastig omschakelen zijn. Waar in de Eredivisie veel wedstrijden toch bijna veredelde oefenpotjes zijn, moeten de mannen van Erik ten Hag zich in Europa meten met de absolute top. Nadat de Amsterdammers zes punten pakten in de ontmoetingen met zwakke broeder FC Midtjylland, hebben ze overwintering in de Champions League in eigen hand. Dinsdagavond gaat Ajax op bezoek bij Engels landskampioen Liverpool, samen met TOTO wegen wij de kansen!

Ajax en Liverpool treffen elkaar voor de vierde keer in Europees verband. Wat betreft resultaten zijn de ploegen op dit moment precies in evenwicht: zowel Ajax als Liverpool boekte één zege, het andere duel eindigde in een gelijkspel. Die remise stamt uit het seizoen 1966/67, toen de ploegen in de tweede wedstrijd om een plek in de kwartfinale met een 2-2 van het veld stapten. Voor Ajax was dat voldoende om door te gaan naar de volgende ronde, aangezien er in Amsterdam met 5-1 gewonnen was. De meest recente trip van Ajax richting Engeland zal menigeen zich nog wel kunnen herinneren: op bezoek bij Chelsea werd het uiteindelijk 4-4. Van de laatste vijf Champions League-duels van Ajax op Engelse bodem werd er niet één verloren (één zege, vier remises). Houden de Amsterdammers die goede reeks vast?

Gezien de huidige vorm van the Reds lijkt dit het ideale moment te zijn om de ploeg van Jürgen Klopp te treffen. De nederlaag tegen Atalanta maakte een einde aan Liverpools ongeslagen reeks van acht duels in de groepsfase van de Champions League (zeven zeges, één remise). terwijl de ploeg dit weekend opnieuw punten verspeelde in de competitie. In die laatste twee wedstrijden kwam Liverpool in totaal tot slechts tien schoten, waarvan er maar twee op doel gingen. Tegen Atalanta bleef de teller wat betreft schoten op doel zelfs op nul steken. Van de laatste vier wedstrijden in alle competities won Liverpool er slechts één.

De spitspositie was lange tijd een lastige kwestie in Amsterdam. In Europa werd er de afgelopen jaren vaak gekozen voor de Dusan Tadic-variant, maar Lassina Traoré heeft zich ook stormachtig ontwikkeld. Traoré was dit seizoen in veertien wedstrijden voor Ajax in alle competities direct betrokken bij dertien treffers (acht goals en vijf assists). Alleen aanvoerder Tadic (vijftien wedstrijden – negen goals en zes assists) kan op dat gebied betere cijfers overleggen. Traoré had voor zijn acht treffers slechts tien schoten op doel nodig, en schiet dus met scherp. In de Champions League was de aanvaller uit Burkina Faso dit seizoen al goed voor een doelpunt én een assist. Weet hij tegen de kampioen van Engeland opnieuw zijn stempel te drukken?

