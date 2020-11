Scheldpartij van Rob Holding richting Adama Traoré zorgt voor hilariteit

Arsenal beleefde zondag andermaal een frustrerende avond tijdens het duel met Wolverhampton Wanderers. The Gunners gingen in het eigen Emirates Stadium met 1-2 onderuit. Exemplarisch voor de frustraties bij Arsenal was een rant van Rob Holding aan het adres van Adama Traoré en er bestaat op social media de nodige hilariteit over dit moment.

Met 86 minuten op de klok leek Traoré te ontsnappen aan Holding, die een kopbal over zich heen zag vliegen. De Spanjaard ging vervolgens naar de grond toen hij zij aan zij liep met de verdediger van Arsenal, waarna scheidsrechter Michael Oliver floot voor een overtreding. Het fluitsignaal van de arbiter zorgde voor een woedende reactie bij Holding. He’s built like a brick shithouse, how’s he gone down like that?, vroeg Holding aan Oliver nadat hij floot.

Vrij vertaald zei Holding: “Hij is gebouwd als een bakstenen shithouse, hoe kan hij zo naar de grond gaan?” Daarna gooide de verdediger van Arsenal uit frustratie ook nog de bal weg. Oliver trok daarna een gele kaart voor Holding, ogenschijnlijk voor zijn reactie op het fluitsignaal. Op dat moment stond Arsenal overigens al met 1-2 achter, een stand die in de eerste helft door doelpunten van Gabriel Magelhães, Pedro Neto en Daniel Podence al tot stand kwam.

“Op de dag dat ik trainer werd, wist ik dat ik ooit ergens ontslagen zou worden. Je weet nooit wanneer dat zal gebeuren, maar ik maak me geen zorgen”, sprak Mikel Arteta na afloop van het duel tegenover de Engelse pers. Arsenal bezet momenteel de veertiende plaats in de Premier League en de druk op de manager begint langzaam maar zeker toe te nemen. “Mijn enige zorg is of ik het beste uit mijn spelers kan halen. Ik moet mij zo goed mogelijk kunnen inzetten voor de club en steeds beter worden. In mijn beroep is het nu eenmaal zo dat je op een dag ontslagen wordt of vertrekt.”