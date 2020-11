‘Chelsea komt voor verdedigende positie uit in de Keuken Kampioen Divisie’

Matthew Bondswell heeft zich in de kijker gespeeld van zowel Chelsea als West Ham United, zo weet The Telegraph maandag te melden. De pas achttienjarige linksback, met een contract tot medio 2021 bij RB Leipzig, speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Bondswell kwam tot dusver tot zeven wedstrijden namens de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens bovengenoemde krant is ook Sporting Portugal in de markt voor Bondswell, die vier interlands voor Engeland Onder-18 achter zijn naam heeft. De jonge vleugelverdediger maakte acht jaar lang deel uit van de jeugdopleiding van Nottingham Forest, voordat hij medio 2018 de overstap maakte richting RB Leipzig. Mede door de aanwezigheid van Angeliño had de Engelsman geen uitzicht op speeltijd in de hoofdmacht van de Duitse club. FC Dordrecht hapte afgelopen zomer toe en haalde Bondswell tijdelijk naar Nederland.

Chelsea en West Ham United denken volgens The Telegraph dat Bondswell over de kwaliteiten beschikt om te slagen in de Premier League. Het is nog niet bekend of RB Leipzig de samenwerking met de verhuurde linksback na afloop van de huidige jaargang wil verlengen. Bondswell heeft inmiddels in verschillende jeugdteams van die Roten Bullen gespeeld, maar speeltijd in het eerste elftal is hem nog niet gegund door trainer Julian Nagelsmann.

Bondswell, die vanwege blessureleed onder meer het thuisduel met Ajax (3-1 winst) van afgelopen zaterdag miste, weet ook nog niet waar hij na dit seizoen speelt, zo bleek tijdens zijn entree bij FC Dordrecht. "Niemand weet nog hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Eerst dit seizoen hier op huurbasis spelen, of misschien wel langer en dan zien we wel verder", zo zei hij in augustus in gesprek met het Algemeen Dagblad.