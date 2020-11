Wijzigingen 'niet des PSV's': 'Ajax speelt toch ook met het beste elftal?'

Het sterk gewijzigde PSV won zondagavond in het eigen Philips Stadion met 1-0 van Sparta Rotterdam, maar daar lijkt ook alles mee gezegd. Oud-speler René van de Kerkhof velt een dag later een keihard oordeel over de formatie van trainer Roger Schmidt. "Het was schandalig slecht!", aldus de ontevreden analist in zijn wekelijkse bijdrage voor Omroep Brabant.

Broer Willy van de Kerkhof heeft zondag ook geen moment genoten van het spel van PSV. "Ik heb op een gegeven moment darts gekeken, dat was leuker." Hij vond het zeer verrassend dat Schmidt maar liefst acht andere spelers opstelde ten opzichte van het Europa League-duel met PAOK Saloniki (3-2). "Je moet met de beste opstelling spelen, vind ik. Dat doet Ajax ook altijd. Een paar jaar geleden haalde Mark van Bommel tijdens een bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3 nederlaag, red.) ook zo'n truc uit. Toen gingen we helemaal het schip in, nu bijna."

Roger Schmidt speelt met vuur bij PSV: ‘Dan sta je zes punten achter Ajax’

Valentijn Driessen snapt weinig van het wisselbeleid bij PSV. Lees artikel

"Ik vind dat spelers gemakkelijk drie wedstrijden in een week kunnen voetballen. Daar moeten we niet moeilijk over doen", vervolgt Willy van de Kerkhof, die in totaal vijftien seizoenen uitkwam voor PSV. "Acht spelers wisselen, is niet des PSV's. Dit soort opstellingen kun je niet maken naar je supporters toe. Ajax speelt toch ook iedere wedstrijd met het beste elftal?" René van de Kerkhof maakt zich met name zorgen over het vertoonde spel tegen laagvlieger Sparta.

"Ik vond de eerste helft niet om aan te zien. Het was zo schandalig slecht!", foetert de voormalig PSV'er. "Schmidt kan wel zeggen dat we drie punten hebben veroverd... Daar moet je achteraf ook blij mee zijn, maar het was een beetje PSV-onwaardig. Zoals de ploeg het eerste uur speelde, dat mag niet gebeuren." Ook het wisselbeleid van de Duitse oefenmeester kan niet echt op waardering rekenen. "Als je drie spelers wisselt, zeg ik: akkoord. Maar niet bijna een heel elftal. Als Sparta in de laatste minuut de gelijkmaker had gescoord, was dat puntje gewoon verdiend geweest."