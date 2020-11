Raul Jiménez houdt schedelbreuk over aan keiharde botsing tegen Arsenal

Raúl Jiménez heeft een schedelbreuk overgehouden aan de harde botsing met David Luiz tijdens het uitduel van Wolverhampton Wanderers met Arsenal (1-2) van zondagavond. The Wolves melden de aard van een blessure een dag nadat de Mexicaanse aanvaller onder het mes is geweest. De komende periode staat voor de uitgevallen Jiménez in het teken van herstellen, zo klinkt het.

"Het gaat goed met Raul nadat hij gisteren is geopereerd in een ziekenhuis in Londen", zo valt te lezen in de maandag door Wolverhampton Wanderers afgegeven verklaring. "Hij heeft al contact gehad met zijn partner Daniela en moet nu vooral rusten. Hij zal onder observatie blijven terwijl hij begint aan zijn herstel. De club is de medische staf van Arsenal, de zorgmedewerkers, de medewerkers in het ziekenhuis en de artsen zeer dankbaar voor hun snelle handelen."

Raúl Jiménez gaat bewusteloos per brancard van het veld na een ???????????????? botsing met David Luiz! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Na een paar minuten spelen zat de schrik er zondag goed in. David Luiz en Jiménez knalden met de hoofden tegen elkaar na een hoekschop van Willian en de Mexicaan kwam er het slechtst van af. De aanvaller van the Wolves bleef bewusteloos op de grond liggen en moest uiteindelijk per brancard van het veld gedragen worden. Fábio Silva kwam als vervanger binnen de lijnen. David Luiz kon het duel met een grote bandage om zijn hoofd hervatten, maar werd in de rust alsnog vervangen door Rob Holding.

Jiménez begon met vier doelpunten uit negen Premier League-duels aan de ontmoeting met Arsenal in het Emirates Stadium. De Mexicaan, in 2019 voor 38 miljoen euro definitief overgenomen van Benfica, staat in totaal op 48 doelpunten in 110 optredens namens de nummer zes in de Premier League. Met name afgelopen seizoen was Jiménez van grote waarde voor de subtopper uit Wolverhampton, met 27 treffers in 55 duels in alle competities. Mede door zijn inbreng reikt het elftal van manager Nuno Espiritio tot de kwartfinale van de Europa League, waarin met 0-1 werd verloren van de latere winnaar Sevilla.