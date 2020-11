Driessen kijkt ogen uit bij Feyenoord: ‘Dan moet je heel snel je mond houden’

Nicolai Jörgensen maakte zondagmiddag de nodige misbaar na zijn wissel in het thuisduel van Feyenoord met FC Utrecht (1-1). Valentijn Driessen vindt het echter volkomen logisch dat trainer Dick Advocaat de Deense spits voortijdig naar de kant haalde in De Kuip. Jörgensen moet eerst maar weer eens prestaties leveren voor de Rotterdamse club, zo luidt het duidelijke oordeel.

"Onbegrijpelijk, hij heeft geen bal geraakt", opent Driessen maandag in een videoanalyse op de website van De Telegraaf. "En dan boos zijn dat je gewisseld wordt. Ik begrijp wel dat die jongen inhoud wil kweken en dat doe je door negentig minuten vol te maken. Als je werkelijk geen bal hebt geraakt, dan moet je heel snel je mond houden. Dat heeft Advocaat hem ook wel duidelijk gemaakt, die wilde niet herhalen wat hij tegen Jörgensen heeft gezegd. Maar het was niet zo netjes, zei hij. Het is een lieve jongen, maar hij heeft wel vreselijk op zijn sodemieter gekregen."

Nicolai Jørgensen en Dick Advocaat zijn niet blij met elkaar ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

"Advocaat pikt dit niet, om ten overstaan van alle televisiekijkers een beetje belachelijk gemaakt te worden, alleen omdat je hem wisselt. Maar deze man verdiende gewoon een wissel. Ik moet eerlijk dat zeggen dat iedereen bij Feyenoord, en ook buiten de club, achter Jörgensen staat. Iedereen hoopt dat hij het goed doet. Dan wordt hij een keer gewisseld en loopt hij gelijk met een verongelijkt gezicht het veld af. Dat hoort gewoon niet", geeft Driessen mee aan de Feyenoord-aanvaller. Aan een transfer hoeft Jörgensen voorlopig niet te denken. "Er is geen club die hem in de winterstop wil kopen."

Advocaat was zondag nog behoorlijk coulant voor zijn spits. "Ik ben er ook wel eens uitgehaald toen ik voetballer was en dan was ik ook niet altijd blij", zo klonk het in gesprek met FOX Sports. "Dat hij boos is, begrijp ik. Hij zegt: 'Ik ben spits, ik wil scoren'. Ik zei: 'Dan had je dat maar moeten laten zien'.” Advocaat wil Jörgensen ondanks het akkefietje weinig kwalijk nemen. "Het was een woordenwisseling met een speler en dat vind ik niet zo erg. Na afloop kwam hij weer naar me toe om sorry te zeggen. Het is een lieve jongen.” De 29-jarige Jörgensen miste dit seizoen al zes wedstrijden door blessureleed en in de acht officiële duels die hij wel speelde, scoorde de Deen maar één keer.