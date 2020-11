UEFA stuurt Makkelie, Kuipers én Gözübüyük Champions League in

De UEFA heeft drie Nederlandse scheidsrechters aangesteld voor wedstrijden in de Champions League deze week. Danny Makkelie, Björn Kuipers en Serdar Gözübüyük komen deze week in actie in het miljardenbal. Zij fluiten respectievelijk Borussia Mönchengladbach - Internazionale, FC Porto - Manchester City en Club Brugge - Zenit Sint-Petersburg, zo bevestigt de KNVB. Ajax krijgt dinsdagavond op Anfield tegen Liverpool te maken met de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler.

Makkelie wordt in Duitsland geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is de VAR samen met assistent Jochem Kamphuis. De Nederlandse arbitrage moet het duel tussen de koploper Borussia Mönchengladbach en hekkensluiter Internazionale in goede banen zien te leiden.

Kuipers reist met zijn team af naar Porto. Hij werkt met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel neemt de taak van VAR op zich en krijgt daarbij ondersteuning van Rob Dieperink. Manchester City is koploper en heeft zich geplaatst voor de volgende ronde. Porto staat tweede in Groep C.

Aanstaande woensdag komt Gozübüyük in actie. Hij reist samen met zijn assistenten Joost van Zuilen en Johan Balder af naar Brugge. Allard Lindhout is vierde official, terwijl Dennis Higler als VAR fungeert. Hij wordt daarin bijgestaan door Bas Nijhuis. Club Brugge maakt nog kans op overwintering in de Champions League. Voor Zenit is overwintering in de Europa League het maximaal haalbare.