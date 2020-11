Roger Schmidt speelt met vuur bij PSV: ‘Dan sta je zes punten achter Ajax’

Roger Schmidt verraste zondag door maar liefst acht wijzigingen door te voeren in de basisopstelling van PSV. Desondanks wisten de Eindhovenaren, al was het met de nodige moeite, met 1-0 te winnen van Sparta Rotterdam. Valentijn Driessen snapt echter weinig van de keuze van de Duitse coach om zijn elftal zo om te gooien. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat Schmidt zich gelukkig mag prijzen met de minieme overwinning.

"Het was spelen met vuur", concludeert Driessen een dag later in een video-item van de ochtendkrant. "Allemaal basisspelers had hij eruit gelaten, om ze te sparen voor de Europa League-wedstrijd tegen Granada van aanstaande donderdag," De zege op Sparta kwam met de nodige moeite tot stand. "Met de hakken over de sloot, penalty van Donyell Malen in tweede instantie, als invaller. Noni Madueke invaller, Cody Gakpo invaller, achterin allerlei veranderingen. Denzel Dumfries op de bank, zijn aanvoerder. Mario Götze en Eran Zahavi deden dan wel mee. Maar het was een totale verrassing voor alles en iedereen."

"Voor de spelers en ook voor de tegenstander, Sparta en trainer Henk Fraser", vervolgt Driessen zijn terugblik op het duel van zondagavond in het lege Philips Stadion. "Uiteindelijk met de schrik vrijgekomen, want win je niet en speel je gelijk, dan sta je zes punten achter op Ajax, in feite zeven omdat Ajax een veel beter doelsaldo heeft (+37 om +15, red.). Dit was een keuze waar Schmidt mee om de oren was geslagen als het fout was gegaan."

Driessen vindt het verder vreemd dat Schmidt klaarblijkelijk de Europa League boven de Eredivisie verkiest. Volgens hem past een dergelijke zienswijze helemaal niet bij PSV. "Dat vind ik zeker niet, want PSV heeft ingekocht om kampioen te worden. We weten dat de kampioen van Nederland straks rechtstreeks naar de poulefase van de Champions League gaat. Daar ligt dertig miljoen euro op je te wachten. De Europa League is leuk en aardig, daar wil je ook graag door. PSV kan ook door, zelfs als ze verliezen van Granada. Maar daar ligt maar een paar miljoen, vijf of tien, het ligt er natuurlijk aan hoever je komt. Het grote geld ligt natuurlijk aan het einde van de rit in de Eredivisie. Dat zijn die Champions League-miljoenen."

"Dit was een heel gewaagde keuze en ik weet niet in hoeverre dat in samenspraak gaat met de leiding van de club en technisch directeur John de Jong. Maar zeker met algemeen directeur Toon Gerbrands moet je wel een heel goed verhaal hebben om dit te rechtvaardigen. Maar uiteindelijk zal niemand klagen omdat het 1-0 is geworden. Maar ik vond het een heel gewaagde keuze", aldus Driessen over het sterk gewijzigde PSV.