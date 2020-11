Sport: Messi’s eerbetoon aan Maradona levert Barcelona boete op

Lionel Messi bracht zondag een fraai eerbetoon aan de overleden Diego Maradona. De aanvaller van Barcelona droeg zijn doelpunt tegen Osasuna op aan Maradona, door een speciaal shirt van Newell's Old Boys met nummer tien te tonen en met zijn vingers naar de hemel te wijzen. Messi kreeg een gele kaart voor deze actie, maar daar zal het volgens Sport niet bij blijven. De Spaanse sportkrant schrijft dat de club een boete van maximaal drieduizend euro kan ontvangen.

Maradona overleed vorige week woensdag op zestigjarige leeftijd na een hartstilstand. De voetbalwereld stond de afgelopen dagen stil bij zijn overlijden. Voorafgaand aan wedstrijden werd een minuut stilte gehouden en clubs eerden de Argentijn op verschillende manieren. Messi deed dat op geheel eigen wijze, door een shirt van Newell's Old Boys te tonen in het met 4-0 gewonnen duel. Het betrof een shirt uit het seizoen 1993/94, toen Maradona voor de club uit Argentinië speelde.

Ronald Koeman heeft begrip voor gele kaart: 'Mooi moment van Messi'

Scheidsrechter Mateu Lahoz kon niet anders dan een gele kaart trekken voor de actie van Messi. De regels schrijven immers voor dat het uittrekken van het shirt na een doelpunt bestraft dient te worden met een gele prent. Regels van de Spaanse voetbalbond schrijven voor dat een dergelijke actie zoals Messi uitvoerde ook een financiële straf oplevert. “Een voetballer die na het maken van een doelpunt zijn shirt uittrekt en een advertentie, slogan of ander type boodschap uitdraagt, zal gestraft worden met een boete van maximaal drieduizend euro", zo klinkt het.

Het armgebaar dat Messi maakte bij het eerbetoon aan Maradona was geïnspireerd door de wijze waarop zijn landgenoot het publiek van Newell's Old Boys begroette bij zijn debuutwedstrijd. Messi speelde zelf tussen 1995 en 2000 in de jeugd van Newell's Old Boys. Op Instagram plaatst de aanvaller een foto van zichzelf naast een afbeelding van het bewuste gebaar van Maradona. "Hasta siempre, Diego", schrijft hij erbij, ofwel: "Vaarwel, Diego."