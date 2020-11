Dick Advocaat zet deur voor langer verblijf bij Feyenoord op een kier

Dick Advocaat ontkent dat hij na dit seizoen stopt als trainer. De 73-jarige oefenmeester leek vorige week in het radioprogramma Veronica Inside aan te geven dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. In gesprek met De Telegraaf sluit hij een langer verblijf bij Feyenoord echter niet uit.

Volgens de krant deed hij zondag na de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) ‘opvallend veel moeite’ om te benadrukken dat hij alleen heeft gesteld dat Feyenoord zijn laatste club is. “Echt, zo heb ik het gezegd, mijn laatste club. Ik heb niet gezegd mijn laatste jaar”, aldus de oudste trainer van de Eredivisie. Het contract van Advocaat loopt na dit seizoen af. Ook assistenten Cor Pot en Zeljko Petrovic vertrekken normaliter na dit seizoen uit De Kuip, terwijl het contract van assisten-trainer John de Wolf doorloopt tot medio 2022.

“Feyenoord is echt het laatste dat ik doe. Bij mij weet je het nooit, maar laat ik het maar weer zeggen”, zei Advocaat vorige week in gesprek met Jan Joost van Gangelen in het radioprogramma. “Dus in principe stop je, maar als Saudi Arabië komt voor vijftien miljoen euro?”, reageerde Van Gangelen op het antwoord van de trainer van Feyenoord. “Dan kunnen wij er samen heen!”, zei Advocaat vervolgens lachend. Van Gangelen gaf aan dat hij meegaat als perschef en dat je ‘gebeiteld zit’ als je met Advocaat meegaat. Advocaat: “Nou, dat betaalt ook goed.”

Volgens De Telegraaf denkt technisch directeur Frank Arnesen al ‘geruime tijd’ na over de opvolging van Advocaat. Binnen de club is aan Dirk Kuyt de belofte gedaan om in de nabije toekomst de rol van hoofdtrainer in te vullen. Hij lijkt echter nog geduld te moeten hebben voordat hij voor de groep komt te staan in De Kuip. Afgelopen zomer kreeg hij de kans om Feyenoord Onder-21 te trainen, maar dat zag de oud-international niet zitten. “In de komende periode zal moeten blijken of Advocaat en Feyenoord er nog een jaar aan vastplakken of dat er een nieuwe trainer moet komen”, zo stelt de krant.