Dusan Tadic mist ‘grote speler’ bij Ajax: ‘We moeten nog creatiever zijn’

Ajax nam vorig jaar afscheid van onder meer Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne, terwijl afgelopen zomer Donny van de Beek en Hakim Ziyech werden verkocht. Dusan Tadic bleef wel in Amsterdam en hij is sterk begonnen aan het seizoen met Ajax. De Amsterdammers scoren in de Eredivisie aan de lopende band, maar desondanks is het gemis van een speler als Ziyech nog groot, stelt Tadic. “Ja, ja! Een speler met zulke kwaliteiten mis je altijd.”

Ziyech stond met zijn creativiteit aan de basis van veel doelpunten in zowel de Eredivisie als de Champions League. Hij maakte afgelopen zomer voor maximaal 44 miljoen euro de overstap naar Chelsea. “Hakim was belangrijk voor ons. Als je een goede speler verliest, staan er altijd weer andere jongens op. Die andere jongens komen in de ploeg en vullen het gemis dan in”, aldus Tadic in gesprek met Ajax Life.

Ajax maakte in de eerste 10 competitiewedstrijden van het seizoen liefst 42 doelpunten. Kijkend naar de cijfers van de Eredivisie-koploper lijkt het gemis van Ziyech niet groot, maar daar denkt Tadic anders over. “Je mist Ziyech altijd. Hij was van grote waarde. We hebben nu ook goede spelers, maar Ziyech was een grote speler”, aldus de aanvoerder. “We moeten nog creatiever zijn. Het is belangrijk om het een tegenstander moeilijk te maken. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door telkens van kant te wisselen. Dat is moeilijk te verdedigen.”

Tadic werd zaterdag tegen Emmen gespaard. De aanvaller begon vanuit de basis, maar bij een 0-3 voorsprong werd hij met oog op het duel van dinsdagavond met Liverpool na 45 minuten spelen gewisseld. In de Champions League treft Ajax het door blessures geteisterde Liverpool. Ondanks dat het team van Jürgen Klopp zwaar gehavend aan de aftrap zal verschijnen, verwacht Tadic een lastige avond op Anfield.

“Zij hebben een brede selectie met veel kwaliteit”, zegt hij in het Algemeen Dagblad. “Wij moeten alleen op onszelf letten. De laatste drie, vier wedstrijden spelen we erg goed. Nu is het zaak om het momentum vast te houden, door de dingen te blijven doen waar we goed in zijn en zo constant te blijven. Het is nog te vroeg om ons te vergelijken met twee jaar geleden. Toen bleven we stabiel. We maakten tegenstanders zwak en moe. Dat moeten we nu weer proberen."