Ajacied overtuigt in slechts ‘twintig minuten’: ‘De kwaliteit druipt eraf’

Ajax kende zaterdagavond geen enkele moeite met FC Emmen. Op bezoek in Drenthe won het team van trainer Erik ten Hag met 0-5. Romano Denneboom raakte diep onder de indruk van Davy Klaassen, die afgelopen zomer terugkeerde in de Johan Cruijff ArenA na een buitenlands avontuur bij Everton en Werder Bremen. Sindsdien staat de middenvelder haast wekelijks in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Ook deze week vindt de Oranje-international zijn naam weer terug bij de beste elf van de afgelopen speelronde.

Denneboom stelde het Elftal van de Week samen en de naam van Klaassen mocht wat hem betreft niet ontbreken. De 27-jarige mdidenvelder was tegen Emmen goed voor een doelpunt en assist. “Klaassen had zaterdag slechts twintig minuten nodig om mij te overtuigen”, zegt Denneboom in de krant. “Klaassen lijkt zich direct weer op zijn plek te voelen en is wekelijks beslissend voor Ajax. De kwaliteit druipt eraf. Ik vind het dan ook volkomen terecht dat hij weer is opgeroepen voor het Nederlands elftal.”

In de achterhoede bij Ajax zag Denneboom Perr Schuurs een goede indruk maken. “Na een wat moeizame start bij Ajax heeft Schuurs zich inmiddels in de basis geknokt. Ik vind dat hij rust uitstraalt en goed zijn lichaam gebruikt in de duels. Hij heeft al grote stappen gemaakt in zijn ontwikkeling en als hij deze lijn doortrekt denk ik dat hij een vaste waarde blijft in de defensie van de Amsterdammers”, aldus de oud-spits van onder meer NEC, FC Twente en Arminia Bielefeld.

De negentienjarige Lassina Troaré maakte in Emmen zijn zevende doelpunt van het seizoen. “Het is heel lastig om de nummer negen positie bij Ajax op de gewenste manier in te vullen. Je weet dat er bijna altijd kritiek zal komen, maar Traoré lijkt daar totaal niet mee bezig te zijn”, aldus Denneboom. “Hij gaat de laatste weken stoïcijns door met scoren en vult zijn rol goed in. Hij laat zich soms ook wat terugzakken, gaat één-tweetjes aan en toont zich een teamspeler. Tegen FC Emmen maakte hij bovendien een knap doelpunt. Het lijkt misschien simpel, maar zo’n tegendraadse bal is nog helemaal niet zo makkelijk.”

Elftal van de Week van De Telegraaf: Nick Marsman (Feyenoord); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Django Warmerdam (FC Utrecht); Oussama Tannane (Vitesse), Davy Klaassen (Ajax), Joey Veerman (sc Heerenveen); Calvin Stengs (AZ), Lassina Traoré (Ajax), Ricardo Kishna (ADO Den Haag).