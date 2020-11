Van Hanegem: ‘Of ik snap het niet meer, of Jörgensen is de weg kwijt’

Nicolai Jörgensen maakte zondag geen goede beurt bij het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht (1-1). De Deense spits werd in de slotfase vervangen door Naoufal Bannis en liet bij het verlaten van het veld in woord en gebaar weten dat hij het niet eens was met zijn wissel. Willem van Hanegem heeft geen goed woord over voor de reactie van de aanvaller.

In de 84ste minuut haalde trainer Dick Advocaat de teleurstellende spits naar de kant. Mopperend verliet Jörgensen het veld. “Jörgensen gooide gisteren met een stoel in de lege Kuip. En hij wilde liever geen hand geven aan zijn trainer. En hij vond dat hij had moeten blijven staan, althans dat zou hij hebben gezegd volgens de mensen op televisie. Of ik snap het niet meer, of Jörgensen is de weg kwijt”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De Kromme is van mening dat Jörgensen zich in zijn situatie beter anders had kunnen opstellen. “Eigenlijk had hij gisteren bij het verlaten van het veld moeten zeggen: 'Trainer, bedankt dat jullie het elke keer maar weer met mij proberen. Ik laat sinds 2017 eigenlijk nooit meer echt iets zien, ik sta er soms wel, maar raak al tijden nauwelijks een bal. En oh ja, de supporters staan voor mijn appartement met fakkels en spandoeken. Dat is mooi van die mensen, maar het is eigenlijk iets om me kapot voor te schamen, want ze doen het omdat ik het niet laat zien.'”

Van Hanegem kan nog wel enig begrip opbrengen voor de gedachtengang van Jörgensen. “Er waren er nog een paar net zo dramatisch als Jörgensen”, stelt de oud-voetballer. “Ik heb Steven Berghuis helemaal niet gezien. Mark Diemers lag de hele wedstrijd op de grond en scheidsrechters weten dat inmiddels allemaal wel. Op Varkenoord lopen ze trots met de borst vooruit dat ze Lutsharel Geertruida hebben opgeleid, maar hij haalt soms alleen een krappe voldoende als hij linksback staat. En waarom ze die Schot George Johnston hebben gehaald, is helemaal een raadsel. Als je dergelijke spelers niet kunt opleiden, dan is er iets mis.”

Door de afwezigheid van onder meer Jens Toornstra, Orkun Kökcü en Leroy Fer gaf Advcoaat tegen FC Utrecht de kans aan Jordy Wehrmann. “Hij is al 21 jaar, dus een echt talent kun je hem ook niet meer noemen. Maar ik vond het wel mooi dat het ventje gisteren total loss was; hij had werkelijk alles gegeven”, vervolgt Van Hanegem, die de selectie van Feyenoord door blessureleed steeds verder uitgedund ziet worden. De complimenten deelt hij uit aan Nick Marsman, die tegen Utrecht een aantal uitstekende reddingen in huis had. “Marsman heeft het geweldig gedaan, terwijl dat eigenlijk maar een bescheiden derde keeper was. Feyenoord verliest nooit en eigenlijk is dat een godswonder.”