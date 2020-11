Frank de Boer sluit Jong Oranje niet uit voor Mohamed Ihattaren

Frank de Boer maakt zich geen zorgen over de situatie van Mohamed Ihattaren. Een jaar geleden verbond de middenvelder van PSV zijn interlandloopbaan aan het Nederlands elftal, maar om uiteenlopende redenen staat de teller nog altijd op nul interlands. Ihattaren is bezig aan een moeizaam seizoen en miste de laatste duels van PSV omdat hij oververmoeid zou zijn. Met extra individuele trainingsarbeid naast de teamtraining wil PSV het talent fitter krijgen. De situatie rondom de achttienjarige Ihattaren passeerde ook zondagavond bij Studio Voetbal de revue.

Arno Vermeulen vroeg aan Frank de Boer of ‘hij zich zorgen maakt’ over Ihattaren. De bondscoach leek die indruk niet te wekken. “Bij PSV hebben ze momenteel een plan met hem", begon de trainer in het televisieprogramma. "Hij was natuurlijk ziek tijdens de interlandperiode. Daarvoor is hij volgens mij twee keer gestart bij PSV. Dat gaat de goede kant op. Hij heeft nog genoeg tijd in ieder geval. Laten we hopen dat het goed met hem gaat. Ihattaren is natuurlijk een groot talent.”

De Boer kreeg de vraag of hij als bondscoach ook contact met Ihattaren onderhoudt. “Voor de interlandperiode heb ik best wel veel contact met hem gehad, maar op dit moment heb ik geen contact met hem. Natuurlijk wel toen hij zich afmeldde, maar daarna niet meer. Maar ik hoop met iedereen contact te houden en dus ook met Ihattaren.” Vermeulen wees De Boer erop dat er zich het nodige heeft afgespeeld rondom de talentvolle middenvelder van PSV. “Als ik hem als bondscoach kan helpen, zal ik dat zeker niet laten. En ik heb met vrijwel iedereen contact, dus ook met Mo.”

Pierre van Hooijdonk vroeg zich af of Jong Oranje ook een optie is voor Ihattaren als de situatie min of meer hetzelfde blijft en hij niet in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. “Dat lijkt me wel”, antwoordde de bondscoach stellig. “We hebben er alles aan gedaan om hem voor het Nederlands elftal te laten spelen. Omdat we een heel groot talent in hem zien. Dan hoort-ie ook zeker in Jong Oranje, maar dat zal-ie dan ook moeten laten zien. Hij moet wekelijks gaan spelen en Jong Oranje heeft ook grote talenten op zijn positie.”

“Hij moet gewoon aan de bak”, benadrukte De Boer. Vermeulen vraagt zich af of er bij Oranje wel plaats is voor Ihattaren door de aanwezigheid van spelers als Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Cody Gakpo en Calvin Stengs. “Als je nu een selectie moet maken, dan gaat hij niet naar een EK. Hij moet echt een enorme inhaalslag maken”, zei Vermeulen stellig. De Boer: “Maar dat geldt voor iedereen. Voor Berghuis, Bergwijn, Stengs… Ze moeten het de komende zes, zeven maanden gewoon laten zien.”

Ihattaren speelt al sinds zijn veertiende jeugdinterlands voor Nederland. Eerst met de Onder-15, daarna met de Onder-16 en met de Onder-17 werd hij zelfs Europees kampioen. Nederland won de finale tegen Italië na strafschoppen, nadat het duel in de reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd. Ihattaren maakte ook deel uit van het Team van het Toernooi. De tiener speelde nadien ook nog interlands voor de Onder-19.