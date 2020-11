‘FA gaat onderzoek openen naar beladen woord in story van Cavani’

De Engelse voetbalbond (FA) opent naar verwachting een onderzoek naar een Instagram-post van Edinson Cavani, zo meldt Sky Sports zondagavond. De aanvaller van Manchester United bedankte via Instagram een van zijn volgers en gebruikte daarbij het woord 'negrito'. Volgens de BBC gebruikte Cavani de term op een liefkozende manier en verwijderde hij het bericht toen hij erachter kwam dat het woord in Engeland een andere connotatie kan hebben. Zijn club Manchester United staat achter hem, zo klinkt het.

De Uruguayaan beleefde zondag op bezoek bij Southampton een spectaculaire invalbeurt. Hij bereidde de aansluitingstreffer voor, zorgde zelf voor de 2-2 en sloeg in de blessuretijd andermaal toe: 2-3. Cavani werd de tweede speler ooit die als invaller bij Manchester United betrokken was bij minstens drie doelpunten; Ole Gunnar Solskjaer, momenteel de trainer van the Red Devils, scoorde als invaller vier keer tegen Nottingham Forest in februari 1999.

Na de wedstrijd plaatste ene 'pablofer2222' een bericht op Instagram, waarin hij zei van Cavani te houden. Het lijkt te gaan om een bekende van de spits, want Cavani volgt het account al geruime tijd. Op zijn eigen Instagram Story deelt hij de reactie van 'pablofer2222' en schrijft hij: 'Gracias negrito', wat vertaald kan worden als 'bedankt, kleine zwarte'. Zijn reactie komt Cavani op sociale media op veel kritiek te staan. Drie uur later verwijderde de zomeraanwinst van Manchester United zijn post van het sociale medium.

Volgens de Daily Mail benadrukt het kamp-Cavani dat 'negrito' in Zuid-Amerika een liefkozende term is. Het woord 'negrito' betekent op zichzelf 'kleine zwarte man'. De precieze betekenis en connotatie ervan kan per land verschillen. In Uruguay wordt het inderdaad op een liefkozende manier gebruikt en zeker niet als scheldwoord. De FA is in ieder geval op de hoogte van de post van Cavani en opent naar verwachting een onderzoek. Dat betekent niet dat er daadwerkelijk een aanklacht zal volgen. Als dat wel gebeurt, lijkt het moeilijk om hard te maken dat Cavani racistische intenties had met zijn reactie.

Op sociale media wordt door sommigen opgeroepen om Cavani voor lange tijd te schorsen, omdat de FA in 2011 hetzelfde deed met landgenoot Suárez. De toenmalig spits van Liverpool werd voor acht wedstrijden geschorst nadat hij Patrice Evra bij een ruzie zeven keer 'negro' noemde tijdens een wedstrijd tegen Manchester United. Het ging dus om een ietwat ander woord en om een andere context. De huidig aanvaller van Atlético Madrid benadrukte destijds dat het woord 'negro' in Latijns-Amerika een andere connotatie heeft dan in Engeland, maar de FA geloofde niet dat hij het vriendschappelijk bedoelde, omdat de twee spelers ruzie hadden op het veld.

Voordat de ophef over de post van Cavani duidelijk was, werd Solskjaer gevraagd naar het optreden van Cavani. Hij was lyrisch over zijn pupil. “Hij is zó scherp, zó slim en timet uitstekend", gaf de oefenmeester aan in de Engelse pers. Hij bracht Cavani halverwege de wedstrijd, bij een 2-0 achterstand, binnen de lijnen en daarna kantelde de wedstrijd. Bij alle doelpunten van Manchester United was de spits betrokken. Hij bereidde de 2-1 op gelukkige wijze voor. Aaron Wan-Bissaka kreeg de bal bij de invaller, wiens daaropvolgende voorzet in het strafschopgebied voor de voeten van Bruno Fernandes viel. De Portugees nam de bal aan, draaide open en vond de linkerhoek.

R.I.P. Edinson Cavani ?? ? Invallen bij een 2-0 achterstand ? Twee doelpunten, één assist ? Met 2-3 winnen in blessuretijd Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Manchester United ging op jacht met de gelijkmaker en kreeg zestien minuten voor tijd waar het naar op zoek was. Nadat doelman Alex McCarthy een corner verwerkte, kwam de bal terecht bij Fernandes. Die haalde vanbuiten het strafschopgebied uit, maar de bal werd van richting veranderd en Cavani stond na een goede loopactie op de juiste plek om er 2-2 van te maken. Daar leek het bij de blijven, totdat hij in de blessuretijd raak kopte op aangeven van Marcus Rashford. Solskjaer noemde zijn scoringsdrang de 'sleutel tot succes'. Verder prees Solskjaer de mentaliteit van de routinier buiten het veld. "Op de trainingen, tijdens de maaltijden of in de kleedkamer laat Cavani zien hoe uiterst zorgvuldig hij te werk gaat."