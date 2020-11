‘Als Calvin Stengs het uitmaakt, dan kan hij het EK dus vergeten’

Frank de Boer heeft zondagavond bij NOS Studio Voetbal gesproken over de situatie rondom Calvin Stengs. De aanvaller van AZ heeft een relatie met Beau de Boer, een van de drie dochters van de bondscoach van het Nederlands elftal. De Boer sprak in het verleden als trainer van Atlanta United al een enkele keer over de relatie met zijn bekende schoonzoon, maar als bondscoach van Oranje heeft de relatie in ieder geval voor de buitenwereld een andere dimensie gekregen.

Arno Vermeulen stelde aan De Boer de toch ietwat gevoelige vraag of zijn dochter Beau nog steeds een relatie met Stengs heeft en of dat ingewikkeld is als bondscoach van het nationale elftal. “Ik denk van niet en ik vind van niet”, antwoorde De Boer. “Ik kijk als bondscoach naar wat ik nodig heb. Als ik vind dat hij erbij hoort, dan hoort hij erbij. Dan kijk ik niet naar familie of zo. Zo ben ik altijd geweest.”

Voor De Boer is het ook geen nieuwe situatie. Als trainer van Ajax kon hij niet anders dan regelmatig cliënten van zijn eigen zaakwaarnemer Guido Albers teleurstellen. “Door ze bijvoorbeeld geen kans te geven bij het eerste elftal van Ajax. Stengs moet het gewoon laten zien”, benadrukte de oud-verdediger van onder meer Ajax en Oranje. “Als hij het verdient, dan verdient hij het. En als hij meegaat, verdient hij het.”

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zorgden vervolgens voor een wat vrolijkere noot. “Als Stengs het uitmaakt, dan kan hij het EK dus vergeten”, zei de oud-international lachend. Van der Vaart: “Duurt zeker nog zes maanden, dan is het klaar”, haakte de oud-middenvelder lachend in.

Stengs maakte ruim een jaar geleden in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0) zijn debuut als Oranje-international. De aanvaller was, destijds nog onder leiding van Ronald Koeman, meteen goed voor twee assists. Mede door de coronacrisis volgde vorige maand tegen Mexico (0-1), met De Boer inmiddels voor de selectie, pas zijn tweede interland. In de voorbije interlandperiode kwamen daar nog eens drie bij.