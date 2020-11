Vrije trap van enige Napolitaan van Napoli leidt prachtig eerbetoon in

Napoli heeft de week van het overlijden van clublegende Diego Maradona afgesloten met een ruime zege. Het team van Gennaro Gattuso was zondagavond met 4-0 te sterk voor AS Roma. Het duel in Napels stond volledig in het teken van de overleden Argentijn, die afgelopen donderdag rondom het Europa League-thuisduel met NK Rijeka al uitvoerig was geëerd. Zondag was er een groot portret van Maradona in het stadion en Napoli speelde bovendien in een speciaal tenue.

Napoli zette al vroeg flink druk op de defensie van AS Roma en dat leidde tot de nodige corners en vrije trappen. Uit een vrije trap werd na een half uur spelen ook de ban gebroken: de inzet van Lorenzo Insigne ging over de muur en in de korte hoek achter Antonio Mirante. De enige Napolitaan in de selectie rende naar de zijlijn, hield het tenue van Maradona omhoog en kuste het.

Lorenzo Insigne ?? De Italiaan schiet heerlijk binnen en eert zijn icoon Diego ??#ZiggoSport #SerieA #NAPROM pic.twitter.com/Rr0Tc9K8ZH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 29, 2020

AS Roma, met Rick Karsdorp als basiskracht, had niet veel later een kans op de gelijkmaker, maar een volley van Bryan Cristante ging over. Op slag van rust leek Dries Mertens voor de 2-0 te gaan zorgen: Mirante was echter attent op de inzet van de Belg. In de tweede helft gooide Napoli de ontmoeting in het slot. Op aangeven van Insigne schoof Fabian Ruíz de bal van afstand in de onderhoek: 2-0.

Mertens nam nadien de derde treffer voor zijn rekening: Mirante kon een inzet van Eljif Elmas maar half keren, waarna de clubtopscorer aller tijden eerder bij de bal was dan Karsdorp. Matteo Politano bepaalde de eindstand. Hij slalomde zich enigszins met geluk door de defensie van de Romeinen, passeerde Politano en schoot raak: 4-0. Napoli lijkt klaar voor de volgende ontmoeting: het Europa League-duel met AZ in Alkmaar.