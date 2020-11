Vreselijke botsing overschaduwt wedstrijd tussen Arsenal en Wolves

Wolverhampton Wanderers heeft zondag drie punten overgehouden aan het bezoek aan Arsenal. Het team van Nuno Espirito Santo vertrok met een 1-2 overwinning uit het Emirates Stadium en dat betekende voor Arsenal alweer de vijfde nederlaag van het seizoen. Het team van Mikel Arteta slaagde er wel in om eerste competitiegoal uit open spel in 506 minuten (!) te maken. Het duel in Londen werd overschaduwd door een forse botsing in de openingsminuten.

Na een paar minuten zat de schrik er reeds goed in. David Luiz en Jiménez knalden met de hoofden tegen elkaar na een hoekschop van Willian en de Mexicaan kwam er het slechtst van af. De aanvaller van the Wolves bleef bewusteloos op de grond liggen en moest uiteindelijk per brancard van het veld gedragen worden. Fábio Silva kwam als vervanger binnen de lijnen. David Luiz kon het duel met een grote bandage om zijn hoofd hervatten.

Raúl Jiménez gaat bewusteloos per brancard van het veld na een ???????????????? botsing met David Luiz! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Wolverhampton Wanderers nam na nog geen half uur spelen de leiding. Adama Traoré was op rechts sneller dan Kieran Tierney en gaf voor, waarna een kopbal van Leander Dendoncker op de lat eindigde. Het leer kwam vervolgens terecht bij Pedro Neto en de aanvaller schoot de bal van dichtbij alsnog binnen: 0-1. Drie minuten later kwam Arsenal echter alweer op gelijke hoogte. Na een korte corner gaf Willian de bal heerlijk voor en was het Gabriel Magalhaes die het leer fraai achter Rui Patricio knikte.

Nog voor rust kwam de eindstand al op het scorebord. Neto werd niet aangepakt door de verdedigers van Arsenal en schoot op doel. Bernd Leno kon de bal met zijn benen keren, maar Daniel Podence was er snel bij en schoot de rebound binnen: 1-2. Een hard gelag voor Arsenal, zeker in de wetenschap dat de Londenaren in de zeven Premier League-duels onder Arteta waarin men in de rust tegen een achterstand aankeek, niet konden winnen.

In de eerste helft waren de teams min of meer aan elkaar gewaagd, maar na rust had Arsenal meer dan zestig procent balbezit. De thuisploeh, waar David Luiz in de rust werd vervangen door Rob Holding, slaagde er niet in om de defensie van the Wolves te kraken, mede omdat Pierre-Emerick Aubameyang enkele kansen onbenut liet. Conor Coady kon tijdig een schot blokken en de Gabonees kopte een voorzet van Héctor Bellerin net naast. De teller van Aubameyang in de laatste acht duels zegt voldoende: één doelpunt.