Experiment wordt PSV ondanks megakansen van Sparta niet fataal

PSV heeft puntenverlies tegen Sparta Rotterdam zondagavond afgewend. De Eindhovenaren traden aan met een flink gewijzigde opstelling en dat experiment liep bijna verkeerd af, maar door een doelpunt van invaller Donyell Malen werd het toch 1-0. Dankzij de overwinning neemt PSV de derde plek in de Eredivisie over van Feyenoord. Het verschil tussen PSV en koploper Ajax bedraagt vier punten.

Met het oog op de Europa League-wedstrijd tegen Granada van donderdag haalde Roger Schmidt de bezem door de opstelling. In totaal werd de opstelling op acht plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2 zege) van donderdag. Alleen Jordan Teze, Eran Zahavi en Pablo Rosario behielden hun basisplek. De spelers die werden gewisseld, waren Yvon Mvogo, Donyell Malen, Cody Gakpo, Noni Madueke, Ibrahim Sangaré, Philipp Max, Denzel Dumfries en Olivier Boscagli. Voor hen in de plaats stonden Lars Unnerstall, Timo Baumgartl, Nick Viergever, Jorrit Hendrix, Adrian Fein, Mario Götze, Mauro Júnior en basisdebutant Richard Ledezma.

Met name de eerste helft van PSV was ver onder de maat. De ploeg van Schmidt kwam tot geen enkel schot op doel en creëerde geen serieuze kans. Een enorme mogelijkheid was er wel voor Sparta. In de negende minuut werd Lennart Thy gelanceerd door een dieptepass van Deroy Duarte vanuit de defensie en stormde hij af op het doel van PSV. Unnerstall kwam ver zijn doel uit, maar was niet op tijd bij de bal en werd omspeeld door Thy. Het doel was leeg, maar vanaf een dikke 25 meter kreeg Thy de bal niet tussen de palen: hij schoot laag en naast.

In de tweede helft kreeg PSV iets nadrukkelijker voet aan de grond. Doelman Maduka Okoye van Sparta hield een inzet van Zahavi uit de verre hoek en redde ook stijlvol op een geplaatst schot van Fein dat richting de kruising zeilde. Uiteindelijk bood een strafschop uitkomst voor PSV. Twaalf minuten voor tijd voorkwam Okoye dat Michael Heylen de bal in eigen doel werkte, maar daarna maakte invaller Reda Kharchouch een overtreding op Viergever bij een poging de bal weg te trappen. Okoye keerde de strafschop van Malen in eerste instantie, maar in de rebound was het toch raak voor de invaller. PSV kwam enkele minuten voor tijd goed weg na een nieuwe megakans voor Sparta, toen Danzell Gravenberch van dichtbij hoog over schoot.