Van Halst en Mulder verbaasd door ‘gênante’ gebeurtenis bij Feyenoord

Het gedrag van Nicolai Jörgensen na zijn wisselbeurt in de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (1-1) heeft de analisten van Rondo verbaasd. Toen de aanvaller zes minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, liet hij zijn ongenoegen blijken richting trainer Dick Advocaat van Feyenoord. Jan van Halst noemt de situatie 'gênant' en daar is Youri Mulder het mee eens.

"Dat kan toch niet?", vraagt Mulder zich hardop af over de situatie. Hij wijst erop dat Jörgensen zijn ploeg donderdag nog 'benadeelde', door een rode kaart te incasseren in de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou (0-0). "Om je dan zo te gedragen als je vijf minuten voor het einde van de wedstrijd eruit wordt gehaald, is dat een beetje gênant. Er ontstond echt een soort discussie. Advocaat zei iets terug en kreeg nog iets terug te horen."

Nicolai Jørgensen en Dick Advocaat zijn niet blij met elkaar ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Op de beelden was te zien dat Jörgensen in discussie raakte met Advocaat. Nadat de trainer een armgebaar maakte, nam de aanvaller boos plaats in de dug-out. Hij werd na een teleurstellend optreden vervangen door Naoufal Bannis. Volgens Van Halst zou Advocaat graag een nieuwe spits het vertrouwen geven als basisspeler, als hij een speler tot zijn beschikking had die hij goed genoeg acht. "Maar hij zit met de handen en voeten gebonden. Hij is al blij dat hij elf man heeft."

Advocaat vertelde na afloop aan FOX Sports dat hij zijn pupil niets kwalijk neemt. “Ik ben er ook wel eens uitgehaald toen ik voetballer was en dan was ik ook niet altijd blij”, zei de oefenmeester. “Dat hij boos is, begrijp ik. Hij zegt: 'Ik ben spits, ik wil scoren'. Ik zei: 'Dan had je dat maar moeten laten zien'.Het was een woordenwisseling met een speler en dat vind ik niet zo erg. Na afloop kwam hij weer naar me toe om sorry te zeggen. Het is een lieve jongen.”

Van Halst is tot slot niet te spreken over het optreden van heel Feyenoord. Hij stelt zelfs dat de wedstrijd tegen Utrecht in 1-6 of 1-7 had kunnen eindigen. "Als je de spelers van Utrecht vergelijkt met die van Feyenoord, denk ik dat die van Utrecht beter zijn. Achterin niet: Marcos Senesi en Uros Spajic vormen een goed koppel. Maar Mimoun Mahi was goed, Gyrano Kerk was goed, Simon Gustafson op het middenveld is een goede speler...", somt de analist op.