Myron Boadu erkent: ‘Mino Raiola vindt ook dat het er niet uitziet’

Myron Boadu had zondag eindelijk weer eens reden tot lachen. De spits, vorig seizoen een van de uitblinkers bij AZ, moest de laatste wedstrijden genoegen nemen met een rol als reserve en mocht tegen Heracles Almelo voor het eerst sinds halverwege oktober weer eens vanaf het begin meedoen. Boadu zorgde ervoor dat AZ een strafschop kreeg en maakte ook zelf een doelpunt, waardoor het team van Arne Slot met 1-2 won.

“Een prima avond, al denk ik dat ik er nog wel één had kunnen maken met een kopbal”, vertelde Boadu na het laatste fluitsignaal. “De afgelopen weken heb ik gerespecteerd dat ik op de bank zat. Ik heb keihard getraind en de trainer weet dat hij altijd op me kan rekenen. Het was lekker om weer in de basis te staan.”

Slot had ook lovende woorden over voor Boadu. “'Voor een spits is het lekker als je scoort, maar zeker als je in een mindere periode hebt gezeten, zoals Myron. Dat hij de 0-2 met zijn verkeerde been zo overtuigend binnenschiet, toont aan dat hij een echte spits is. Maar dat is niets nieuws, hij is gewoon een heel goede speler. Alleen koppen, daar is-ie niet zo geweldig in”, sloot de trainer met een knipoog af.

Koppen is niet een van zijn beste kwaliteiten, erkende Boadu later ook zelf. Toch scoorde hij in Almelo bijna met het hoofd. Via Michael Brouwer en de lat ging zijn kopbal over. “Over die ene kans, die kopbal…”, begon verslaggever Milan van Dongen van FOX Sports. “Ik kop hem goed binnen”, counterde Boadu. “Goed binnen?”, reageerde Van Dongen enigszins verbaasd. “Onze analist, Ronald de Boer, zei dat het er niet uitziet. Je trainer zei ook dat je niet een echte kopper bent.”

Boadu vond dat hij de bal goed inkopte, maar erkende dat hij niet de beste kopper is. “Ohh, wat zei Ronald?! Kop ik 'm niet goed?! Mag ik die kans terugzien?”, knipoogde hij “Dit was voor mijn doen een goede kopbal. Misschien moet Ronald het me even leren”, lachte hij, om er vervolgens serieus op in te gaan. “Ik ben er wel mee bezig, samen met mijn ploeggenoot Pantelis Hatzidiakos. Dat moet ik van mijn zaakwaarnemer”, verwees hij naar Mino Raiola. “Die vindt ook dat het er niet uitziet, hoe ik kop.”