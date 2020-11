Foto met extra uitleg van Lionel Messi wordt massaal geliket op Instagram

Lionel Messi heeft goed nagedacht over de manier waarop hij Diego Maradona wilde eren na diens overlijden. De aanvaller kwam zondag tot scoren tijdens de 4-0 overwinning van Barcelona op Osasuna en stond bij de viering stil bij het overlijden van zijn landgenoot.

Messi soleerde in de slotfase langs diverse verdedigers en sloot zijn actie met een heerlijk schot in de rechterhoek af. De vedette droeg zijn doelpunt op aan Maradona, door een speciaal tenue van Newell's Old Boys met nummer tien te tonen en met zijn vingers naar de hemel te wijzen. Het betrof een shirt uit het seizoen 1993/94, toen Maradona voor de club uit Argentinië speelde.

Het armgebaar van Messi was geïnspireerd door de wijze waarop zijn landgenoot het publiek van Newell's Old Boys begroette bij zijn debuutwedstrijd. Messi speelde zelf tussen 1995 en 2000 in de jeugd van Newell's Old Boys. Op Instagram plaatst de aanvaller een foto van zichzelf naast een afbeelding van het bewuste gebaar van Maradona. "Hasta siempre, Diego", schrijft hij erbij, ofwel: "Vaarwel, Diego."

Op de foto wordt door een groot aantal huidig en voormalig voetballers gereageerd. Sergi Roberto, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Ángel Di María en Sergio Agüero (ooit de schoonzoon van Maradona) laten een positieve reactie achter, evenals oud-speler Deco. In twee uur tijd hebben ongeveer zeven miljoen mensen de afbeelding op Instagram geliket.