Tottenham Hotspur aan kop na teleurstellende topper tegen Chelsea

Het veelbelovende affiche tussen Chelsea en Tottenham Hotspur heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De beginfase was hoopgevend voor het restant van de krachtmeting tussen de nummer twee en drie van de ranglijst, maar de clubs konden een vroege kansenregen geen vervolg geven: 0-0. Steven Bergwijn stond 89 minuten op het veld bij Tottenham, dat aan kop gaat met 21 punten; Chelsea, dat 83 minuten met Hakim Ziyech speelde, staat met 19 punten op de derde plek.

Het waren de bezoekers die via Bergwijn al na negen minuten spelen dicht bij de openingstreffer kwamen. De voormalig aanvaller van PSV ontving een steekpass van Harry Kane en schoot oog in oog met Hugo Lloris rakelings over. Twee minuten later dacht Timo Werner zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar tot zijn teleurstelling zag de spits het doelpunt afgekeurd worden door de grensrechter. Hij werd in buitenspelpositie bediend door Mason Mount.

De wedstrijd golfde op en neer en na een kwartier spelen was het opnieuw Tottenham dat een goede poging waagde. Serge Aurier vuurde van net buiten het zestienmetergebied een pegel af richting het vijandige doel, maar stuitte op een uitstekend keepende Edouard Mendy. Na het attractieve openingskwartier nam het tempo in de wedstrijd af en de teams hielden elkaar tot de rust in evenwicht.

De beginfase van de tweede helft werd gekenmerkt door slordigheden over en weer, al kreeg de thuisploeg toch een goede mogelijkheid na 64 minuten voetballen. Werner kapte aan de linkerflank zijn man uit en gaf een strakke voorzet op Tammy Abraham: de spits liet zich echter uit balans brengen door Eric Dier en miste de bal op een haar na.

Tien minuten voor het eindsignaal kreeg ook Mason Mount nog een goede schietkans van buiten de zestien, maar de middenvelder zag zijn inzet op fraaie wijze uit de rechterbenedenhoek getikt worden door Lloris. In de slotminuut ontsnapte de bezoekende partij nog aan een nederlaag: ditmaal bracht de Franse doelman knap redding na een poging van dichtbij van de ingevallen Olivier Giroud.