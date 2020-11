Tien man Besiktas verslaan Fener en schrijven geschiedenis in Kadiköy

Besiktas heeft zondag de topper tegen Fenerbahce in de Süper Lig in zijn voordeel beslist. Het team van Sergen Yalçin won de stadsderby met 3-4 en stijgt daarmee van de achtste naar de vierde plaats in de Turkse competitie. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat Besiktas in Kadikoy wint. Door de nederlaag hebben Fenerbahce en Galatasaray evenveel punten, twintig, en drie punten minder dan de verrassende koploper Alanyaspor, dat bovendien nog een inhaalwedstrijd tegoed heeft. Besiktas staat na de overwinning van zondag op een puntentotaal van zestien.

De start van Besiktas mocht er zijn, daar de bezoekers na vier minuten op voorsprong kwamen. Vincent Aboubakar ontving de bal van Cyle Larin, zette Mauricio Lemos met een schaar op het verkeerde been en schoot het leer fraai achter Altay Bayindir: 0-1. Een kwartier later profiteerde Besiktas van slap verdedigen bij Fenerbahce. Na een voorzet van Rachid Ghezzal vanaf de rechterkant mocht de geheel vrijstaande Aboubakar, ter hoogte van de strafschopstip, de bal in de rechterhoek koppen: 0-2.

Fenerbahce verkleinde elf minuten voor de pauze de nadelige marge. Na een corner vanaf rechts kopte Marcel Tisserand de bal richting de verste paal, waar Papiss Cissé niet buitenspel stond en het leer van dichtbij binnenwerkte: 1-2. Acht minuten na de pauze zag Besiktas zich genoodzaakt om het met tien man te bolwerken. Lerin was iets te handtastelijk jegens Gokhan Gonul en kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Ondanks de ondertalsituatie slaagde Besiktas er toch in om een derde doelpunt te maken en zelfs al twee minuten later. Fenerbahce kreeg de bal niet weg uit het strafschopgebied, waarna Josef op rechts de bal hoog voor gaf richting de andere paal. Daar klom Necip Uysal hoger in de lucht dan Gonul: 1-3. Een kwartier later werd het toch spannender toen een bal via Atiba Hutchinson en Dimitrios Pelkas tegen de lat ging en vervolgens alsnog door Ozan Tufan achter doelman Utku Yuvakuran werkt gewerkt: 2-3.

Een counter van Besiktas in de slotminuten legde de defensieve zwakheden van Fenerbahce bloot. Na een scherpe voorzet van invaller Georges-Kevin N'Koudou vanaf de rechterkant tikte een andere invaller, de goed vrijgelopen Fabrice N'Sakala, de bal hard van dichtbij binnen: 2-4. In de zevende minuut van de extra tijd verzilverde Tufan nog een strafschop, maar dat was ook het laatste wapenfeit.