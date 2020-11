AZ komt met de schrik vrij; Koopmeiners meldt zich in illustere top drie

AZ heeft zondag een minimale overwinning geboekt op bezoek bij Heracles Almelo. De Alkmaarders hadden een duidelijk veldoverwicht, maar brachten zichzelf onnodig in de problemen door veel kansen te missen. Uiteindelijk boekte AZ een 1-2 overwinning, waardoor het met zeventien punten de zevende plaats in de Eredivisie inneemt. Bij rust stond de ploeg van Arne Slot dankzij Teun Koopmeiners en Myron Boadu op een comfortabele voorsprong; Lucas Schoofs kwam tot scoren namens de thuisploeg.

De eerste serieuze kans van de wedstrijd was halverwege de eerste helft voor AZ. Uit een voorzet op maat van Calvin Stengs had Boadu de 0-1 van dichtbij voor het binnenknikken, maar op katachtige wijze tikte Michael Brouwer de kopbal via de lat uit de gevarenzone. De thuisploeg kwam er in het eerste bedrijf slechts een enkele keer uit: Rai Vloet kreeg na 32 minuten voetballen een goede mogelijkheid vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied, maar zijn wilde schot vloog ruim voorlangs.

Na 41 minuten voetballen kregen de bezoekers een strafschop toegekend. Boadu werd gevloerd door Robin Pröpper en vervolgens was het Koopmeiners die de wedstrijd van elf meter openbrak: 0-1. De aanvoerder betrad de top drie van doelpuntmakers uit strafschoppen bij AZ: hij benutte er 15 in de Eredivisie, waarmee hij David Loggie (17) en Kees Kist (21) voorrang hoeft te verlenen. De tweede Alkmaarse treffer volgde nog geen drie minuten na het openingsdoelpunt. Koopmeiners was opnieuw belangrijk en leverde een voorzet op maat af bij Boadu; de spits haalde van dichtbij in één keer uit en werkte de bal in de korte hoek langs Brouwer: 0-2.

AZ bleef ook na rust dominant spelen en dat leverde Stengs halverwege de tweede helft een vrije schietkans op vanaf de rand van de zestien. Zijn geplaatste schot werd echter van richting veranderd en belandde op de paal. De wedstrijd leek als een nachtkaars uit te gaan toen de Almeloërs een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer maakten. Teun Bijleveld slingerde vanaf de rechterkant een vrije trap voor het doel, waarna Schoofs met een knappe volley de spanning terugbracht in het duel: 1-2.

De tegenstoot van de thuisploeg veranderde weinig aan het spelbeeld en opnieuw waren het de mannen van Slot die het aluminium raakten. Ditmaal was het Dani de Wit de met een hard schot de linkerpaal trof. De Heraclieden kwamen er in het slotoffensief nog een aantal keer uit en ook de uitploeg creëerde de nodige kansen, al leverde dat geen doelpunten meer op.