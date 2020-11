Ronald Koeman praat met debutant: ‘Dat kan en mag niet gebeuren’

Barcelona haalde zondag flink uit in het thuisduel met Osasuna in LaLiga. Het team van Ronald Koeman zegevierde met 4-0 over de Basken, mede dankzij heerlijke doelpunten van Antoine Griezmann en Lionel Messi. Barcelona heeft nu veertien punten en dat zijn er liefst negen minder dan de gedeelde koplopers Atlético Madrid en Real Sociedad. Koeman sprak na afloop over de situatie van Barcelona in LaLiga, het doelpunt van Griezmann, het eerbetoon van Messi en het optreden van competitiedebutant Óscar Mingueza.

“We zijn heel blij met deze overwinning omdat we de drie punten nodig hadden”, vertelde Koeman na afloop. “We willen meedoen om de landstitel en zonder overwinningen is dat onmogelijk. Ik ben ook heel blij met de uitslag omdat we vier keer hebben gescoord en we nog veel meer doelpunten hadden kunnen maken.” Het duurde bijna een half uur voordat Barcelona raad wist met de defensie van Osasuna. “Osasuna is een elftal dat achterin goed staat, met vijf verdedigers. We moesten de bal in hoog tempo laten circuleren om te kunnen scoren en veel op hun helft te kunnen spelen.”

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Antoine Griezmann ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Griezmann zette vlak voor rust op schitterende wijze de 2-0 op het scorebord. De Fransman was in zijn laatste vier duels in alle competities goed voor drie doelpunten en twee assists. “Hij speelde vandaag met veel vrijheid”, vervolgde Koeman. “Hij gaf ook een assist bij de 3-0 van Philippe Coutinho en zijn doelpunt was schitterend. Dat is de voetballer die we graag willen zien, iemand die strijdt en hard werkt. Hij voelt zich meer bevrijd op het veld en dat is positief.”

Lionel Messi nam de vierde treffer voor zijn rekening en droeg het doelpunt vervolgens op aan Diego Maradona. Hij droeg een speciaal tenue van Newell’s Old Boy met nummer tien onder zijn shirt. “Ik wist nergens van af”, benadrukte Koeman. “Maar het was een mooi gebaar en een mooi moment. Eerst het doelpunt zelf en daarna het eerbetoon. Een compleet moment in alle opzichten.”

Koeman sprak na afloop met Mingueza, die afgelopen week in het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-4) zijn debuut in de hoofdmacht maakte en zondag als partner van Clément Lenglet in het hart van de defensie zijn eerste minuten in LaLiga maakte. De Nederlander kreeg de vraag wat er besproken werd. “Ik heb Óscar verteld dat hij een goede wedstrijd had gespeeld, maar ook dat hij tweemaal de bal verloren had. Dat kan en mag niet gebeuren. Een centrale verdediger kan een goede wedstrijd spelen, maar twee van dergelijke fouten kunnen een wedstrijd helemaal verpesten. Hij is nog jong en moet zich ontwikkelen.”

Leo Messi, wat een doelpunt en wat een viering. Shirt van Diego Maradona bij Newell's Old Boys. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

De vraag is hoe ernstig de blessure van Lenglet is. De verdediger moest halverwege de tweede helft afhaken met een enkelblessure en Koeman zit al niet ruim in zijn verdedigers. “Ik heb met de medische staf gesproken. Op het eerste oog lijkt het niet ernstig, maar ik weet niet of hij de wedstrijd van woensdag gaat halen”, verwees hij naar uitduel met Ferencváros in de Champions League. “Hoe ik de competitie zie? We blijven in een moeilijke situatie verkeren omdat we achter de feiten blijven aanlopen. We mogen geen fouten meer maken. Maar het seizoen is lang en er kan van alles gebeuren.”