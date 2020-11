AC Milan kroont zich ook zonder Zlatan tot winnaar van het weekeinde

AC Milan heeft zich dankzij een 2-0 thuiszege op Fiorentina tot winnaar van het weekend in de Serie A gekroond. Franck Kessié en Alessio Romagnoli waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie van de koploper. Dankzij de driepunter wordt Sassuolo, dat zaterdag zelf met 0-3 verloor van Internazionale, op vijf punten achterstand gezet. Ook Inter heeft vijf punten minder dan de stadsgenoot. De voorsprong van Milan op Juventus bedraagt zes punten. De regerend landskampioen kwam zaterdag niet verder dan een teleurstellend gelijkspel bij Benevento (1-1).

AC Milan, dat wegens blessureleed niet over Zlatan Ibrahimovic kon beschikken, kwam na ruim een kwartier spelen al op voorsprong. Het was Romagnoli die op de juiste plek stond om bij de tweede paal een hoekschop van Kessié van dichtbij binnen te knikken: 1-0. Vier minuten na de openingsgoal kwam Fiorentina met een gevaarlijke tegenstoot dichtbij de gelijkmaker, maar Dusan Vlahovic zag zijn harde schot op de paal belanden.

In de 27e minuut kreeg de thuisploeg vanaf de penaltystip een buitenkans om de marge te verdubbelen. Alexis Saelemaekers werd onderuitgehaald in het strafschopgebied en toen de scheidsrechter zag dat de voordeelregel niks opleverde, wees hij overtuigend naar de stip: Kessié bleef koel en zette zijn ploeg op 2-0. Amper tien minuten later mocht de Ivoriaan opnieuw aanleggen vanaf elf meter, maar dit keer had hij geen succes: de vrij nonchalante poging werd uit de rechterhoek gedoken door Bartlomiej Dragowski.

Na de hervatting kregen de Milanezen een grote kans om de genadeklap uit te delen: Hakan Çalhanoglu kapte de defensie van Fiorentina uit en passeerde ook de doelman met zijn schot, maar de paal hield de bezoekers in leven. Enkele minuten later kreeg ook de ploeg van de onlangs aangestelde Cesare Prandelli nog een grote mogelijkheid: Franck Ribéry gaf zijn stiftbal echter niet genoeg vaart mee om Gianluigi Donnarumma in een één-op-één situatie van de wijs te brengen.

Het tempo ging vervolgens uit de wedstrijd en echte kansen werden er niet meer gecreëerd. AC Milan evenaarde een clubrecord uit de jaren zeventig door in 29 Serie A-wedstrijden op rij te scoren. Dat kregen i Rossoneri voor het laatst voor elkaar in 1973.