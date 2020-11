Cavani volgt Van Nistelrooij op tijdens sensationele invalbeurt op St Mary's

Manchester United heeft zondagmiddag een sensationele overwinning geboekt op Southampton. Het team van Ole Gunnar Solskjaer kwam op St Mary's op een 2-0 achterstand, maar draaide de wedstrijd volledig om na een invalbeurt van Edinson Cavani. De Uruguayaan bereidde de aansluitingstreffer voor, zorgde zelf voor de 2-2 en sloeg in de blessuretijd andermaal toe: 2-3. Hij werd na Ruud van Nistelrooij (in 2002 tegen Charlton Athletic) de tweede invaller ooit voor Manchester United die zowel scoorde als een assist gaf in een uitwedstrijd in de Premier League. Donny van de Beek had voor het eerst in de Premier League een basisplek bij the Red Devils, die met achttien punten Southampton van de vijfde plek stoten.

James Ward-Prowse was de grote ster van de eerste helft bij Southampton. De centrale middenvelder speelde een cruciale rol bij beide doelpunten in het eerste bedrijf: hij gaf eerst de assist en zette daarna zijn eigen naam op het scoreformulier. Halverwege de eerste helft kopte Jan Bednarek bij de eerste paal achterwaarts raak na een indraaiende corner van Ward-Prowse. Tien minuten na het doelpunt krulde Ward-Prowse raak uit een vrije trap die werd genomen nabij de linkerhoek van het strafschopgebied.

R.I.P. Edinson Cavani ?? ? Invallen bij een 2-0 achterstand ? Twee doelpunten, één assist ? Met 2-3 winnen in blessuretijd Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

David de Gea kreeg nog een hand tegen de bal, maar kon de inzet niet keren. Bij zijn poging om de bal uit het doel te houden blesseerde De Gea zich wel aan de knie; in de pauze werd hij vervangen door reservedoelman Dean Henderson, die begon aan zijn eerste Premier League-wedstrijd voor Manchester United. De bezoekers waren in de openingsfase nog wel dreigend, bijvoorbeeld met een schot van Mason Greenwood in het zijnet en een afstandspoging van Bruno Fernandes die op de paal belandde, maar kon niet terugkijken op een sterke eerste helft.

Pas na een klein uur kwam Manchester United terug in de wedstrijd. Aaron Wan-Bissaka kreeg de bal bij de ingevallen Cavani, wiens daaropvolgende voorzet in het strafschopgebied voor de voeten van Bruno Fernandes viel. De Portugees nam de bal aan, draaide open en vond de linkerhoek: 2-1. Manchester United ging op jacht met de gelijkmaker en kreeg zestien minuten voor tijd waar het naar op zoek was. Nadat doelman Alex McCarthy een corner verwerkte, kwam de bal terecht bij Fernandes. Die haalde vanbuiten het strafschopgebied uit, maar de bal werd van richting veranderd en Cavani stond na een goede loopactie op de juiste plek om er 2-2 van te maken. Daar leek het bij de blijven, totdat de spits in de blessuretijd raak kopte op aangeven van Marcus Rashford.