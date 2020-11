FC Groningen verslaat pover Willem II en kruipt richting de subtop

FC Groningen is er zondagmiddag dankzij een 1-0 zege op Willem II in geslaagd de aansluiting te behouden met de subtop in de Eredivisie. Zeker in de eerste helft creëerde de ploeg van Danny Buijs de nodige kansen, maar een openingsgoal bleef uit. Halverwege de tweede helft vond de thuisploeg via Ahmed El Messaoudi dan toch de treffer waar het recht op had. Beide teams probeerden vervolgens nog een doorbraak te forceren, maar het bleef bij minimale zege voor de Groningers.

Vanaf de aftrap was het de thuisploeg die direct de aanval zocht en dat leverde na acht minuten spelen al de eerste grote kans van de wedstrijd op. Damil Dankerlui kreeg een prachtige pass vanaf de linkerflank en probeerde vanaf de rand van het vijfmetergebied Jorn Brondeel te passeren, maar de rechtsback miste op een haar na de verre hoek. De tweede grote kans creëerden de noorderlingen vier minuten later, maar opnieuw het ontbrak het aan scherpte voor het vijandige doel: dit keer was het Patrick Joosten er niet in slaagde het leer van dichtbij tussen de palen te krijgen.

Willem II kwam in de eerste helft niet in het spel voor en ook na de rust hadden de Tilburgers het lastig. FC Groningen had duidelijk de overhand en na 63 minuten voetballen kregen de mannen van Buijs de verdiende voorsprong in handen. El Messaoudi kreeg vanaf de rechterkant een teruglegbal van invaller Tomás Suslov en slaagde erin Brondeel in de verre hoek te verschalken: 1-0.

In de 73e minuut kreeg El Messaoudi de kans om met een afstandsschot de marge te verdubbelen; de inzet van de doelpuntenmaker miste echter net de vaart om Brondeel serieus in de problemen te brengen. De bezoekers zetten in het laatste kwartier nog aan voor een slotoffensief, maar slaagden er niet in de Groningse muur te slechten. Ook FC Groningen probeerde het vijf minuten voor tijd nog een keer; Gabriel Gudmundsson zag zijn inzet echter aan de verkeerde kant van de paal belanden.

In totaal deed Willem II slechts vier doelpogingen, waarvan één (ongevaarlijke) tussen de palen. FC Groningen heeft nu zeventien punten uit tien duels, waarmee het zevende staat. Willem II heeft slechts acht punten en staat teleurstellend vijftiende. FC Groningen speelt volgende week zondag een uitwedstrijd tegen AZ; Willem II gaat op bezoek bij Fortuna Sittard.