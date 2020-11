FC Utrecht verzuimt Feyenoord eerste nederlaag in 399 dagen toe te dienen

De ongeslagen reeks van Feyenoord in de Eredivisie onder trainer Dick Advocaat houdt aan. De Rotterdammers gingen voor zijn aantreden op 27 oktober 2019 (4-0 tegen Ajax) voor het laatst onderuit, maar ontsnapten zondagmiddag aan een nederlaag tegen FC Utrecht. De Domstedelingen lieten in De Kuip een groot aantal grote kansen onbenut en zagen het duel door doelpunten van Mark van der Maarel en Lutsharel Geertruida in een 1-1 gelijkspel eindigen. FC Utrecht blijft daardoor in 2020 in Eredivisie-verband nog altijd zonder overwinning in een uitwedstrijd.

Advocaat moest puzzelen voorafgaand aan het duel met FC Utrecht. George Johnston en Jordy Wehrmann maakten hun basisdebuut, omdat Bart Nieuwkoop (ziek) en Jens Toornstra (geblesseerd) niet inzetbaar waren. Orkun Kökcü was geschorst en werd vervangen door João Teixeira. René Hake, interim-trainer van FC Utrecht, voerde drie wijzigingen door in zijn defensie en verving Adam Maher door Sander van de Streek. Het was een klein wonder dat de bezoekers na de eerste helft niet op voorsprong stonden in De Kuip.

Binnen vijf minuten kreeg FC Utrecht al twee levensgrote kansen, via Van de Streek en Mimoun Mahi. Tegelijkertijd kwamen de bezoekers in de beginfase met de schrik vrij, toen Mark van der Maarel een voorzet van Steven Berghuis bijna in eigen doel kopte. De bal stuitte op de binnenkant van de paal en werd vervolgens door doelman Maarten Paes op katachtige wijze uit het doel gehaald. Het was eigenlijk de enige echte mogelijkheid voor Feyenoord in de eerste helft, waarin FC Utrecht het de thuisploeg bijzonder lastig maakte.

Feyenoord kwam er amper doorheen bij het goed georganiseerde FC Utrecht, dat zelf grote kansen kreeg om de score te openen. Zo vergat Bart Ramselaar van dichtbij zijn voet tegen de bal te zetten, waarna het leer naast hobbelde. Ook Gyrano Kerk had de 0-1 op zijn schoen, maar schoot van dichtbij op doelman Marsman. Feyenoord deed in het slot van de eerste helft nog wel van zich spreken via Nicolai Jörgensen, wiens schot afzwaaide. De eerste 45 minuten deden Advocaat besluiten om zijn elftal om te gooien, want na de rust verscheen Feyenoord in een 3-4-3-formatie met Lutsharel Geertruida op het middenveld.

Toch kwam FC Utrecht al vroeg in de tweede helft wél op voorsprong. Een hoekschop bleef liggen voor de voeten van Van der Maarel, die in zijn 250e wedstrijd voor FC Utrecht Marsman van dichtbij kansloos liet. De doelman van Feyenoord had vier minuten later wél een antwoord toen Ramselaar voor zijn neus opdook en voorkwam met een knappe ingreep dat de schade al snel opliep voor Feyenoord. Met 66 minuten op de klok kwam Feyenoord enigszins uit het niets op gelijke hoogte. Marcos Senesi kopte een voorzet van Berghuis richting de doelmond, waar Geertruida opdook en de bal tussen de benen van Paes door in het doel werkte.

Hake bracht daarna ex-Feyenoorder Eljero Elia binnen de lijnen als vervanger van Mahi, terwijl zijn collega Advocaat Luciano Narsingh voor Mark Diemers bracht. Geertruida zorgde met een door Paes gekeerd schot daarna voor gevaar, terwijl Simon Gustafson aan de andere kant opdook in het strafschopgebied en niet tot een schot kon komen. De Zweedse middenvelder, die tevens een verleden bij Feyenoord heeft, leverde daarna ook een gevaarlijk schot af, dat Marsman met grote moeite kon pareren. Othman Boussaid en Van de Streek kregen in de slotfase nog mogelijkheden, maar een winnende treffer kwam er niet meer. Feyenoord ziet door het puntenverlies de achterstand op koploper Ajax (vijf punten) en nummer twee Vitesse (drie punten) oplopen.