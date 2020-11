Koploper Alanyaspor wint en hoopt nu op nederlaag van Fenerbahce

Alanyaspor blijft uitstekend presteren in de Süper Lig. Het team van Cagdas Atan was zondag in eigen huis met 1-0 te sterk voor Konyaspor en blijft zodoende koploper van de Turkse competitie. De enige treffer viel zeven minuten voor de pauze toen Alanyaspor snel counterde en Khouma Babacar de bal behendig over Eray Birnican werkte.

Door de overwinning komt Alanyaspor op 23 punten uit 9 duels. Fenerbahce heeft drie punten minder, één duel meer in de benen en speelt vanaf 17.00 uur de derby tegen Besiktas, dat zeven punten minder dan de stadsgenoot heeft. Gatalatasaray staat net als Fenerbahce ook op twintig punten, maar heeft evenveel wedstrijden als Alanyaspor gespeeld.