Schitterend eerbetoon van Lionel Messi in ruime zege Barcelona

Barcelona heeft zondag met ruim verschil van Osasuna in LaLiga gewonnen. Het team van trainer Ronald Koeman won met 4-0 dankzij schitterende treffers van onder meer Antoine Griezmann en Lionel Messi. De Argentijn droeg zijn doelpunt in de tweede helft op aan de overleden Diego Maradona. Door de overwinning komt Barcelona op veertien punten uit negen duels en stijgt men van de veertiende naar de zevende stek in Spanje.

Barcelona domineerde in de eerste 45 minuten, al was er geen sprake van een overvloed aan kansen voor het team van Koeman. Osasuna wachtte op zijn beurt achterin en zocht naar countermogelijkheden. Na tien minuten spelen leek de thuisploeg op 1-0 te komen toen Sergio Herrera niet goed gepositioneerd stond en Philippe Coutinho de bal in het doel leek te werken, maar Unai García voorkwam in de doelmond een vroege achterstand. Herrera had enkele minuten later een goede reactie op een dito volley van Griezmann.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Antoine Griezmann ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Na bijna een half uur spelen nam Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, alsnog de leiding. Een schitterende pass van Messi vanaf rechts naar de andere kant brak de defensie van Osasuna volledig op, waarna Herrera eerst een poging van Coutinho keerde en daarna van Braithwaite. De Deen werkte de bal er in tweede instantie alsnog in: 1-0. Drie minuten voor de pauze volgde het absolute hoogtepunt van de eerste helft. Een verdediger kopte de bal weg uit het strafschopgebied, waarna Griezmann de bal vanaf een meter of achttien loeihard tegen de touwen joeg: 2-0.

In de tweede helft liep Barcelona verder uit; na nog geen uur spelen kwam het team van Koeman op 3-0. Braithwaite kon een pass van Coutinho niet verzilveren, maar op aangeven van Griezmann tikte de Braziliaan zelf vervolgens de 3-0 binnen. Luttele minuten later volgde de domper voor Barcelona op deze wedstrijd. Na een duel met Rubén García greep Clément Lenglet naar zijn enkel en moest hij vervangen worden door Carles Aleña. Frenkie de Jong nam plaats naast Óscar Mingueza en de invaller nam de rol van de Nederlander over.

Leo Messi, wat een doelpunt en wat een viering. Shirt van Diego Maradona bij Newell's Old Boys. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 november 2020

Koeman had enkele minuten eerder al driemaal gewisseld en onder meer Sergiño Dest naar de kant gehaald. Twee minuten na een inzet van Roberto Torres op de paal leek Barcelona op 4-0 te komen via invaller Ousmane Dembélé, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Niet veel later volgde alsnog een memorabele 4-0: Messi soleerde zich langs diverse verdedigers en sloot zijn actie met een heerlijk schot in de rechterhoek af. De vedette droeg zijn doelpunt op aan Diego Maradona door een speciaal tenue van Newell's Old Boys met nummer tien te tonen en met zijn vingers naar de hemel te wijzen. Dat was het laatste wapenfeit, mede omdat Marc-André ter Stegen in de resterende minuten in het Camp Nou een inzet van Kike Barja van dichtbij keerde.