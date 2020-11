Depay laat zich zien met assist en wordt slachtoffer van woeste tackle

Olympique Lyon blijft voorlopig met een achterstand van twee punten in het spoor van koploper Paris Saint-Germain, dat eerder dit weekend punten morste tegen Girondins de Bordeaux. Les Gones wonnen zondagmiddag in eigen stadion met 3-0 van Stade Reims, waar Kaj Sierhuis in de tweede helft als invaller binnen de lijnen kwam. Memphis Depay liet zich bij Olympique Lyon zien met een assist en incasseerde de overtreding waarvoor Moreto Cassamá een rode kaart kreeg.

Het duurde slechts 22 minuten voor de wedstrijd werd opengebroken. Tino Kadewere hield de bal bij zich en vond vervolgens Depay, die was uitgezakt naar de linkerkant van het veld. De Oranje-international legde de bal goed en vond met een puntgave voorzet Karl Toko Ekambi, die in alle vrijheid de openingstreffer kon binnenschieten. Het kwam er na een halfuur spelen nog beter uit te zien voor Olympique Lyon, toen Cassamá met een rode kaart het veld moest verlaten. De middenvelder kreeg een rode kaart na een harde charge op Depay, die een veelbelovende doortocht leek te krijgen.

In een overtalsituatie kwam Lyon niet meer in de problemen, temeer omdat direct na rust de marge werd verdubbeld. Ekambi bediende Bruno Guimarães en hij schoot via een verdediger van Stade Reims vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Het was uiteindelijk invaller Moussa Dembélé die de eindstand na 65 minuten spelen op 3-0 bepaalde. Ekambi fungeerde voor de tweede keer in het duel als aangever en vond Dembélé binnen het strafschopgebied, waarna hij Stade Reims-doelman Predrag Rajkovic kansloos liet met een subtiel lobje.