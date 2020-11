Directeur die Van Leeuwen wegstuurde kondigt nu zelf vertrek aan bij FC Twente

De wegen van FC Twente en Paul van der Kraan scheiden na afloop van dit seizoen, zo maakt de club uit Enschede zondagmiddag wereldkundig. De 67-jarige algemeen directeur is na lang nadenken tot deze beslissing gekomen. Van der Kraan, sinds april 2019 in dienst van FC Twente, zal de komende periode gebruiken om zijn opvolger zo goed mogelijk in te werken in de Grolsch Veste. Het is volgens TC Tubantia niet uitgesloten dat de bestuurder parttime aan de club verbonden blijft.

"Laat ik beginnen te zeggen dat het een ontzettende moeilijke keuze is geweest", stelt Van der Kraan in een verklaring op de clubsite. "FC Twente en ik wisten dat mijn aanstelling voor maximaal een paar jaar zou zijn en ik heb de pensioengerechtigde leeftijd. Ik keer niet meer terug in een fulltime functie. In de bijna twee jaar dat ik hier nu werkzaam ben, heb ik FC Twente ervaren als een hele fijne club, met keihard werkende collega’s. Collega’s die het niet bepaald gemakkelijk hebben gehad. Ik ben onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van de regio. Ik ervaar dagelijks de unieke hartverwarmende steun van supporters en sponsoren. Iedereen is ontzettend betrokken."

Van der Kraan vertrouwt erop dat FC Twente de aanhoudende coronacrisis overleeft. "Ik blijf me tot aan het eind van dit seizoen volledig inzetten voor de club, waarbij ik de hoop niet opgeef dit seizoen nog een volle Grolsch Veste mee te maken." Dennis Schipper, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is lovend over de 'ervaren professional' Van der Kraan. "Hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend op bestuurlijk vlak in het betaald voetbal. In de afgelopen periode heeft hij dit meer dan bewezen. Hij heeft niet alleen scherp financieel inzicht, maar is ook een sterke bindende factor gebleken tussen de diverse interne en externe partijen van de club."

"Hij heeft veel werk verzet en FC Twente sportief en financieel weer een stap verder gebracht. We wisten dat zijn aanstelling slechts voor een paar jaar zou zijn, maar we vinden het bijzonder jammer dat Paul ons aan het eind van het seizoen gaat verlaten." Van der Kraan werkte eerder in de voetballerij bij FC Den Bosch, RBC Roosendaal, Vitesse en Fortuna Sittard, Schipper benadrukt voorts dat er in de winterstop gewoon gesproken zal worden over contractverlenging voor hoofdtrainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer.

Van der Kraan voerde afgelopen seizoen een machtsstrijd met Ted van Leeuwen, zo brengt TC Tubantia in herinnering. Er was nauwelijks communicatie tussen hem en de toenmalig technisch directeur, die dit voorjaar de wacht kreeg aangezegd door Van der Kraan. Laatstgenoemde nam tevens afscheid van hoofdcoach Gonzalo García, met Jans als diens opvolger. De Raad van Commissarissen van FC Twente was het eens met de beslissingen van Van der Kraan en koos afgelopen zomer bewust voor een nieuwe koers in Enschede.