De Graafschap verliest in extremis na verlate aftrap door supportersacties

De Graafschap heeft zondagmiddag verzuimd om in punten (31) op gelijke hoogte te komen met koplopers SC Cambuur en Almere City FC. De Superboeren kenden een voortvarende start op bezoek bij FC Eindhoven, maar het elftal van trainer Mike Snoeij ging desondanks onderuit: 3-2. De Graafschap blijft vierde staan in de Keuken Kampioen Divisie, met 28 punten uit 14 wedstrijden.

Het treffen in Eindhoven begon bijna een kwartier later. De aanhang van De Graafschap had op weg richting Noord-Brabant sfeeracties op touw gezet op viaducten. De spelersbus liep vertraging op omdat circa 150 meegereisde supporters de wegen richting het Jan Louwers Stadion blokkeerden. Uiteindelijk kon er na een minuut stilte voor de overleden Diego Maradona toch afgetrapt worden en al na zeven minuten hadden de bezoekers uit Doetinchem een 0-1 voorsprong te pakken. Daryl van Mieghem legde de bal vanaf rechts panklaar op het hoofd van Elmo Lieftink, die al koppend De Graafschap aan de leiding bracht.

De trouwe achterban van de Superboeren! @DeGraafschap wordt onderweg naar Eindhoven meerdere malen verrast ???? ? 12.15 uur ?? FOX Sports 1 #? #eingra https://t.co/o1jlFdJn5x — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 29, 2020

De euforie over de vroeg verkregen voorsprong was tien minuten later alweer verdwenen bij De Graafschap. Jacky Donkor tekende voor de gelijkmaker van FC Eindhoven met een geplaatst schot vanaf de linkerkant. Ted van de Pavert dacht De Graafschap weer op voorsprong te hebben gebracht in minuut 28, maar zijn treffer werd op advies van de grensrechter geannuleerd. Er zou een overtreding zijn begaan. Donkor was tien minuten na rust wederom dichtbij een treffer, maar zijn inzet werd tot hoekschop verwerkt door de alerte Johnatan Opoku. Drie minuten later kopte Maarten Peijnenburg raak nadat de bal uit een hoekschop van Jens van Son bij hem terecht was gekomen.

Het doelpunt van Peijnenburg zorgde voor een aantrekkelijke slotfase in Eindhoven. De Graafschap toonde veerkracht en kwam in de 84ste minuut langszij. Jasper van Heertum was de held van de bezoekende club met een rake kopbal uit een hoekschop. Doelman Ruud Swinkels stond een minuut later goed op te letten bij een knal van Van Mieghem, waardoor een hernieuwde voorsprong van De Graafschap werd voorkomen. In de vierde minuut van blessuretijd zorgde Pieter Bogaers met een geplaatste schuiver van binnen het strafschopgebied voor de winnende treffer van FC Eindhoven. Het was pas zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. FC Eindhoven stijgt naar plek zeven en heeft nu 21 punten uit 14 duels.