Oussama Tannane houdt ploeterend Vitesse in het spoor van Ajax

Vitesse blijft voorlopig met twee punten achterstand in het spoor van koploper Ajax. De Arnhemmers hadden het in eigen stadion niet bepaald gemakkelijk met laagvlieger Fortuna Sittard, maar wonnen door doelpunten van Oussama Darfalou en Armando Broja in de laatste twintig minuten met 2-0. Oussama Tannane liet zich andermaal nadrukkelijk zien bij Vitesse en leverde twee assists af, waardoor hij dit seizoen reeds bij zeven van de totaal twintig treffers van zijn ploeg betrokken was.

Riechedly Bazoer ontbrak bij Vitesse nog altijd wegens een schorsing en om die reden koos trainer Thomas Letsch voor de zeventienjarige Enzo Cornelisse in het hart van de defensie, die zijn basisdebuut maakte. Met Fortuna troffen de Arnhemmers niet bepaald een ploeg in grootse vorm, want voorafgaand aan het treffen in Gelredome deelden de Limburgers de laatste plaats in de Eredivisie met FC Emmen. Bovendien werd er al sinds december 2018 geen uitwedstrijd in competitieverband meer gewonnen. Toch weerde Fortuna zich kranig, mede door de wat behoudende speelstijl waarmee interim-trainer Sjors Ultee zijn ploeg het veld in stuurde.

Via Oussama Tannane, Matús Bero, Armando Broja en Maximilian Wittek toonde Vitesse zich meerdere keren dreigend in de eerste helft, maar de thuisploeg slaagde er in de eerste helft nog niet om de score te openen. Fortuna stelde daar voor rust niet al teveel tegenover: Zian Flemming leverde met een ongevaarlijk schot in de 42e minuut pas de eerste doelpoging. Toch had Vitesse voor én na rust moeite om er doorheen te komen, waardoor het gevaar voornamelijk kwam van schoten uit de tweede lijn en standaardsituaties.

Nadat een vrije trap van Tannane nog net over het doel was gegaan, werd met nog een kleine twintig minuten te gaan de ban gebroken vanuit een hoekschop. Tannane bracht de bal voor het doel, waar invaller Darfalou het leer tegen de touwen kopte. Het was voor de Algerijnse spits, die dit seizoen normaal gesproken bankzitter is, zijn derde treffer sinds hij teruggekeerd is van een huurperiode bij VVV-Venlo. Loïs Openda liet kort daarna na om de marge te verdubbelen, maar zeven minuten voor het einde werd het duel alsnog beslist. Broja werkte bij de tweede paal een puntgave vrije trap van Tannane binnen en bepaalde de eindstand daarmee op 2-0.