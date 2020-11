Man United wil stopper uit Van Gaal-tijdperk terug

Fernandinho verwacht niet dat Manchester City zijn aflopende contract volgend jaar zal verlengen. De middenvelder overweegt een terugkeer in de Braziliaanse competitie, terwijl ook de Major League Soccer een optie is voor de routinier. (Daily Mirror)

Real Madrid geeft op korte termijn de voorkeur aan Kylian Mbappé, die in 2021 de overstap moet maken van Paris Saint-Germain naar Spanje. Het is de bedoeling dat Erling Braut Haaland dan in 2022 Borussia Dortmund inruilt voor de Koninklijke . (AS)