‘Compliment dat Ronald de Boer aan Oranje denkt, hopelijk snel uitnodiging’

Riechedly Bazoer maakte in november 2015 zijn debuut voor Oranje. De laatste interland van de middenvelder van Vitesse dateert alweer van 2016 en wegens zijn goede spel van de afgelopen tijd vindt onder meer Ronald de Boer dat hij mag hopen op een terugkeer in de selectie van het Nederlands elftal. Bazoer vindt het een eer dat hij zo wordt omschreven, maar hij blijft tevens nuchter naar zijn kansen in Oranje kijken.

Bazoer geeft daarnaast zijn mening over jonge spelers die als ze goed presteren al snel extra aandacht krijgen in Nederland. "Op achttienjarige leeftijd stond ik al in de basis bij Ajax", vertelt de 24-jarige middenvelder in gesprek met FOX Sports. "Ajax is natuurlijk wel één van de grootste clubs in Nederland, dat zit je helemaal onder een vergrootglas. Ik moet zeggen dat ik daar soms wel moeite mee had, ja." Bazoer hoopt dat Enzo Cornelisse, die hem zondag vervangt tegen Fortuna Sittard, het goed zal doen. "Ik geef hem tips, al moet hij het helemaal zelf doen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in."

Presentatrice Fresia Cousiño Arias verlegt de aandacht vervolgens naar Oranje, wat voor Bazoer alweer jaren geleden is inmiddels. "Alles gaat heel snel, ik heb heel veel meegemaakt. Ondanks dat ik nog maar 24 jaar oud ben. Dus ik weet nu wel hoe het werkt in de voetballerij." Cousiño Arias wil vervolgens weten of Bazoer alles leest of hoort van hem in de media. "Heb je meegekregen wat Ronald de Boer over je heeft gezegd? Dat hij honderd procent zeker zegt dat Bazoer terugkeert in Oranje. Het schijnt dat hij ook wel een goede connectie heeft met de bondscoach (Frank de Boer, red.)."

"Ik heb het opgestuurd gekregen, ja", is het antwoord van Bazoer. "Het is uiteraard een compliment dat hij daaraan denkt. En ik zeg gewoon hoe ik me nu voel. Ik ben in vorm en het gaat goed bij Vitesse. Ik moet alleen proberen om het vast te houden. Hopelijk komt die uitnodiging snel weer." Bazoer speelt bij Vitesse vaak als centrale verdediger en op dat vlak is er bij Oranje de nodige concurrentie. "Op welke positie de trainer me nodig heeft, daar doe ik dan mijn best. En iedereen weet dat ik nu centraal achterin speel, maar ik kan ook prima uit de voeten op het middenveld."