Ode Kraay aan ‘Bergkampiaanse’ goal wekt verbazing: ‘Kan in buitenland niet’

Giorgos Giakoumakis is na het thuisduel met PEC Zwolle (2-2) met negen doelpunten gedeeld topscorer in de Eredivisie, De aanvalsleider van VVV-Venlo deelt de toppositie met Danilo (FC Twente) en Steven Berghuis (Feyenoord). Hans Kraay junior is lovend over het doelpunt van Giakoumakis tegen PEC, terwijl Marciano Vink van mening is dat spitsen wel erg makkelijk aan hun doelpunten komen in de Eredivisie.

"Die goal is een beetje Bergkampiaans. Je kan je toch niet voorstellen dat zo'n jongen bij heel veel clubs het niet heeft laten zien", opent Kraay junior terwijl het doelpunt van de VVV-aanvaller, een fraaie lob over PEC Zwolle-doelman Michael Zetterer, wordt getoond in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Hij liet dit tegen FC Emmen al zien en een paar weken geleden had hij ook nog een geweldig voorzetje met buitenkant rechts. Als je niet kan voetballen, kan je niet zo'n goal maken."

Collega-analist Vink deelt het optimisme van Kraay junior over Giakoumakis duidelijk niet. "Hans, dit is fantastisch afgemaakt, maar denk je nou echt dat hij in het buitenland deze goal had kunnen maken? Met die verdediger aan de binnenkant? Dat hij deze goals maakt zegt ook wel wat over het niveau in de Eredivisie." Kraay junior is het wat dat betreft eens met Vink. "Tuurlijk, tuurlijk. Het is een paradijs natuurlijk in Nederland, ik ben er even ingedoken. Giakoumakis heeft bij Atsalenios gespeeld, in de Keuken Kampioen Divisie van Griekenland, met 4 goals in 23 wedstrijden. Bij Platanias maakte hij er nul in veertien wedstrijden. Daarna heeft hij één keer gescoord bij Episkopi en toen werden AEK Athene en OFI Kreta wakker: 40 wedstrijden, 3 goals."

"Óf hij heeft het heel lang onder de pet gehouden, óf het is een paradijs hier voor aanvallers. Wat is het?", vraagt Kraay junior zich hardop af. "Als je ziet hoe makkelijk FC Emmen zich gewonnen geeft tegen Ajax en hoe Fortuna Sittard tegen tien man van Feyenoord geen deuk in een pakje boter schopt, dan zie je wel hoe groot het krachtsverschil wordt tussen de top vijf in de Eredivisie en de rest", antwoordt Gertjan Verbeek. "En dat heeft met name ook te maken met de verdedigende instelling. Het leren verdedigen, je wapenen, je verzetten. Er in ieder geval zo lang mogelijk een wedstrijd van maken. Dat mis je wel steeds meer en dat heeft misschien ook te maken met de bezetting, want als je als analist een uur vantevoren komt heerst er vaak een grafstemming in het stadion."

"Het is nog steeds raar en vreemd. Dat zal er ook wel mee te maken hebben, dat je als kleine club dat thuisvoordeel kwijt bent", verwijst Verbeek naar de lege stadions vanwege de coronamaatregelen. "Om net een beetje extra te geven tegen Ajax, PSV, Feyenoord. Maar kom op jongens, het is wel je werk en een strijd om te overleven. En dat mis ik weleens in sommige wedstrijden." Vink is het eens met de analyse van Verbeek. "Je ziet het terug in de goal van Giakoumakis. Je ziet dat hij de bal een beetje schept met het been aan de kant van de verdediger In Engeland mag je blij zijn als je half vallend die bal met links nog op doel krijgt. Hij heeft gewoon nog de tijd om met rechts te schieten." Kraay kraakt tot slot de rol van doelman Zetterer. "Als je supporter, trainer of medespeler van hem bent, houdt alles op met hem. Sorry hoor, Zulke ballen pakt mijn schoonmoeder nog", doelt de analist op het doelpunt van VVV'er Jafar Arias, toen Zetterer een voorzet losliet.