Mark van Bommel niet in beeld: ‘Heb hem nooit gesproken en nu ook niet’

René Hake is tot in ieder geval de winterstop de hoofdtrainer van FC Utrecht en voorzitter annex eigenaar Frans van Seumeren sluit niet uit dat hij het seizoen afmaakt in De Galgenwaard. De preses van de Domstedelingen benadrukt tevens dat er momenteel geen andere coaches in beeld zijn. De meermaals genoemde Mark van Bommel is niet in gesprek met Van Seumeren en consorten, zo klinkt het. De voormalig PSV-trainer werd onlangs bij FOX Sports nog in verband gebracht met de trainersfunctie in Utrecht, met Wesley Sneijder als assistent.

"Een aantal trainers heeft zich aangediend", vertelt Van Seumeren zondagochtend in de online talkshow van Voetbal International. "Het is fijn dat trainers graag bij FC Utrecht willen komen. Dat was in het verleden weleens anders." Om gelijk een duidelijke kanttekening te plaatsen: "Ik heb Mark van Bommel nooit gesproken trouwens, nu ook niet. Anderszijds, we hebben gezegd dat we Hake een kans willen geven, dan moet je ook hem ook een kans geven. Het is niet zo dat we Hake na een eventuele nederlaag tegen Feyenoord, waar ik niet vanuit ga, ontslaan. We zijn niet met andere trainers bezig."

FOX Sports: Van Bommel neemt Sneijder bij nieuwe club mee als assistent

De voormalig PSV-coach zou eventueel kunnen terugkeren in de Eredivisie. Lees artikel

Van Seumeren snapt desondanks de roep in Utrecht en omstreken om een ervaren trainer naast Hake. "Een beetje harde trainer zou goed zijn. Maar aan de andere kant is Hake een fantastische trainer, zoals hij het gedaan heeft met Jong FC Utrecht. Tegen Jong PSV (1-1, red.) waren we de bovenliggende partij. Bij FC Twente heeft hij het goed gedaan, hij is toen zevende geworden. Daarna is daar de paniek uitgebroken en is het seizoen is verloren gegaan. Toen is Hake ook niet meer succesvol geweest bij die club."

De Utrecht-voorzitter noemt Hake zelfs 'een type-Ten Hag'. De huidige Ajax-coach kan overigens nog steeds op veel waardering rekenen van Van Seumeren. "Het is de beste trainer met wie ik hier heb samengewerkt", looft hij de oefenmeester die FC Utrecht begin 2018 inruilde voor Ajax. "Hij heeft de basis gelegd voor de stap naar de subtop. Het was verschrikkelijk jammer dat hij vertrok, maar dat was niet tegen te houden. Met John van den Brom was het anders, dat is geen Erik ten Hag", aldus Van Seumeren.