Pirlo wil dat Juventus minder afhankelijk wordt van ‘katalysator’ Ronaldo

Andrea Pirlo wil dat Juventus minder afhankelijk wordt van Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette ontbrak zaterdag vanwege lichte fysieke klachten in de uitwedstrijd tegen Benevento en prompt leverde dat de regerend landskampioen weer puntenverlies op (1-1). “Ik heb niet het idee dat de andere teams waar Ronaldo voor speelde niet ook afhankelijk van hem waren”, vertelde de trainer na afloop aan Italiaanse media.

“Maar soms is hij er niet bij en we zullen het in die wedstrijden echt beter moeten doen.” Als gevolg van besmetting met het coronavirus miste Ronaldo dit seizoen al een aantal wedstrijden. In de vijf competitieduels waarin hij meedeed, kwam de Portugees steeds tot scoren. De teller staat op acht doelpunten in de Serie A. Zonder Ronaldo liet men punten liggen tegen Crotone en Hellas Verona en ook tegen Benevento werd het 1-1.

Als er wordt gekeken naar wedstrijden in alle competities, wordt duidelijk dat Juventus wel degelijk té afhankelijk is van Ronaldo. Mét de Portugees binnen de lijnen werden vijf van de zeven wedstrijden gewonnen en twee geremiseerd en was hij goed voor negen doelpunten en twee assists. In die twee gelijke spelen (AS Roma 2-2 en Lazio 1-1) was hij bovendien goed voor alle doelpunten. Zonder Ronaldo werd slechts één keer gewonnen, driemaal gelijkgespeeld en een keer verloren.

“Hij is een katalysator van onze aanvallen en onze doelpunten. Als je zo'n goede speler in de ploeg hebt, is het logisch dat het team daarop afgestemd is”, erkende Pirlo. Maar we moeten zorgen dat we het beter gaan doen als Ronaldo niet meedoet. Hij had wat klachten en daarom kreeg hij rust, om zo te herstellen.”

Álvaro Morata, die tegen Benevento de openingstreffer voor zijn rekening nam, kreeg na het laatste fluitsignaal een rode kaart van de scheidsrechter omdat hij zich verbaal had misdragen. Dat gaat de aanvaller een schorsing opleveren.