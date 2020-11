Beelden van Ricardo Kishna maken indruk: ‘Ik voel me eindelijk weer mens’

Ricardo Kishna maakte zaterdagavond na liefst 1168 dagen afwezigheid zijn rentree op de velden. De 25-jarige aanvaller van ADO Den Haag mocht tegen sc Heerenveen (1-1) in de 28ste minuut zijn geblesseerde ploeggenoot David Philipp aflossen en liet na afloop van het duel zijn emoties de vrije loop. "Dit is ongelofelijk, het is een dag waarnaar ik zó lang heb uitgekeken", reageert Kishna voor de camera van FOX Sports.

Kishna scheurde drie jaar geleden, bij zijn tweede wedstrijd voor ADO Den Haag, zijn kruisband af. De aanvaller had al een verleden van zware knieblessures, maar in dit geval werd de voormalig Ajacied telkens geconfronteerd met terugslagen. Eerder maakte Kishna openbaar dat hij tijdens zijn revalidatieperiode heeft gekampt met zware mentale problemen. Nu is hij weer helemaal terug. "Ik voel me weer voetballer, ik voel me weer mens", zegt Kishna. "Ik voel me weer zoals eigenlijk normaal voor mij hoort te zijn. Het heeft te lang geduurd, maar ik ben er weer."

Emotionele beelden van Ricardo Kishna, die na drie jaar zijn rentree maakt! ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 28 november 2020

De carrière van Kishna hing de afgelopen jaren meerdere keren aan een zijden draadje. "Er zijn zeker momenten geweest, waarop ik dacht: waar doe ik het voor? Zeker als ik er bijna was, maar dan weer een terugslag kreeg. Ik ben zo blij dat deze dag er eindelijk op zit. Het is heel speciaal, op het einde komt het dan even los. Als ik nu moet beschrijven hoe ik me voel: ik voel mijn hele lichaam niet meer, zo is het wel. Van vermoeidheid en van opluchting, een combinatie van. Het was natuurlijk super zwaar, het is voor het eerst dat ik dit soort voetbal speel. Het is echt vechten, daar moet je in mee."

Zijn rentree maakt de nodige emoties los bij Kishna. "Ik heb een dochtertje van vier, die heeft mij nog nooit zien spelen", reageert de vleugelspits tegenover Voetbal International. "Het deed me wel wat, maar ik ben vooral blij om terug te zijn. Toen ik vrijdag hoorde dat ik bij de wedstrijdselectie zat, heb ik de film nog wel even afgespeeld. Alle negatieve en positieve momenten kwamen langs. Het is een lange weg geweest, meer dan duizend dagen heb ik niet kunnen spelen. Ik ben altijd hard blijven werken, dit is een beloning. Ik heb me kwetsbaar opgesteld door mijn gevoelens te delen. Ik ben er niet om de wereld te verbeteren, maar als ik ook maar één iemand geholpen heb daarmee is dat mooi."

Op het einde van de wedstrijd kreeg Kishna zelfs de aanvoerdersband, omdat Shaquille Pinas zich moest laten vervangen. "Ja, ook nog. We hebben alle emoties wel gehad vandaag. Kunnen we weer een paar jaar mee vooruit." Trainer Ruud Brood voelt met de aanvaller mee. "Alle aandacht is voor hem en terecht", zegt de oefenmeester. "Dat heeft hij verdiend, groot respect voor de manier waarop hij is teruggekomen. Mooi om te zien ook hoe de groep reageerde. Dat we een zwaarbevochten punt halen werkt dan ook mee. Pinas geeft dan nog de aanvoerdersband aan Ricardo. Dat was niet afgesproken, maar mooi om te zien."