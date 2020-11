Gedeeld topscorer van de Eredivisie voorkomt langverwachte zege van PEC

PEC Zwolle is voor het zevende competitieduel op rij zonder overwinning gebleven. Het team van John Stegeman gaf zaterdag in de slotfase bij VVV-Venlo een 1-2 voorsprong uit handen: 2-2. PEC evenaart zodoende de reeks van zeven duels zonder zege uit 2016/17. Zowel VVV als PEC schiet weinig op met een gelijkspel. De Venlonaren staan dertiende met negen punten en de Zwollenaren bezetten met een gelijk puntenaantal de elfde plek.

In de eerste twintig minuten speelde de wedstrijd zich vooral op het middenveld af, omdat VVV noch PEC de bal niet langdurig in bezit kon houden. Het was de ploeg van Hans de Koning die vervolgens aan de leiding ging. Nadat doelman Michael Zetterer een hoge voorzet niet wist te vangen was het Jafar Arias die zijn ploeg op voorsprong schoot: 1-0.

PEC trachtte de controle over de wedstrijd weer te heroveren, maar VVV stond goed georganiseerd en zocht ook regelmatig de aanval op. Toch moesten de Limburgers negen minuten voor tijd een gelijkmaker van Immanuel Pherai incasseren na goed voorbereidend werk van Kenneth Paal. De VAR bekeek of Paal in aanloop naar de treffer hands had gemaakt, maar dat was niet het geval.

Het eerste schot na rust was afkomstig van Eliano Reijnders, die de bal echter recht in de handen van Torsten Kirschbaum schoot. Twintig minuten voor tijd leek PEC toch aan het langste eind te trekken toen Mike van Duinen via de handen van doelman Thorsten Kirschbaum de 1-2 aantekende, maar VVV kwam uit het niets weer op gelijke hoogte. Georgios Giakoumakis passeerde Zetterer met een fraaie stift en tekende voor zijn negende treffer van het seizoen in de Eredivisie. Dat zijn er maar drie minder dan heel PEC dit seizoen.

Giakoumakis heeft nu in zijn laatste vier competitiewedstrijden gescoord en scherpte zijn eigen clubrecord aan: nog nooit scoorde een VVV-speler negen keer in zijn eerste tien wedstrijden. Giakoumakis is met Danilo (FC Twente) en Steven Berghuis (Feyenoord) gedeeld topscorer in de Eredivisie. Thomas Lam maakte in de extra tijd in een poging los te komen een slaande beweging naar Giakoumakis en de aanvoerder moest zijn actie bekopen met een rode kaart.