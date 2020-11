De Ligt maakt indruk bij Juventus: ‘Dit is een interventie van levensbelang’

Matthijs de Ligt wist zaterdagavond met Juventus niet te winnen bij Benevento (1-1 gelijkspel). De 21-jarige centrumverdediger zal balen van het puntenverlies, maar was niet schuldig aan de slechte prestatie van zijn ploeg, zo oordelen de Italiaanse media eensgezindheid. De Ligt wordt met name geroemd om zijn ijzersterke defensieve werk.

De Ligt kon niets doen aan de tegentreffer die Juventus op slag van rust incasseerde, toen Gaetano Letizia een afvallende bal knap binnen volleerde. Voor het overige kwam Juventus in defensief opzicht nauwelijks in de problemen, al moest De Ligt in de slotfase ingrijpen. De centrumverdediger gooide zich voor een schot van Marco Sau, en voorkwam daar volgens de Corriere dello Sport 'een zeker doelpunt' mee. Il Messaggero noemt de actie van De Ligt 'een interventie van levensbelang'.

Ook in de zogeheten pagelles, de rapporten, doet De Ligt het goed. "Onberispelijk in alle omstandigheden", zo luidt het oordeel van JuventusNews24, dat een 6,5 uitdeelt. Ook Calciomercato komt tot dat cijfer. "Zijn derde wedstrijd in een week tijd, het zou de lastigste geweest kunnen zijn. Maar De Ligt toont zich opnieuw een muur en blijft doorgroeien."

Ook bij Il Messaggero scoort De Ligt een 6,5. Naast de eerder benoemde interventie benoemt de krant het organisatorische talent van de Oranje-verdediger. "Hij houdt de verdediging op de been, hem ontgaat niets." De Corriere della Sera, dat een 7 uitdeelt, heeft dat ook gezien. "De Ligt houdt de verdediging bij elkaar en maakt het verschil in één-tegen-één-duels." Ook JuveNews komt tot een 7. "Samen met Danilo was hij de beste bij i Bianconeri. Ze lieten geen enkel gaatje."